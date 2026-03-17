Ρούμπιο: «Τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων που ανακοίνωσε η Κούβα είναι ανεπαρκή»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κούβα υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων από την κουβανική διασπορά στο νησί απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν «επαρκή».

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις. Πρέπει επομένως να προχωρήσουν σε ριζική αλλαγή», είπε ο Ρούμπιο, που είναι και ο ίδιος κουβανικής καταγωγής και διαπρύσιος αντίπαλος του κομμουνιστικού καθεστώτος της Αβάνας. «Αυτό που ανακοίνωσαν χθες είναι ανεπαρκές. Δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πρέπει επομένως να λάβουν σοβαρές αποφάσεις», πρόσθεσε.

«Μιλούν με τον Μάρκο και σύντομα θα κάνουμε κάτι για την Κούβα» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «πιστεύει» πως «θα έχει την τιμή να πάρει την Κούβα» χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε, ενώ ο αμερικανικός ενεργειακός αποκλεισμός έχει οδηγήσει το νησιωτικό κράτος σε βαθιά οικονομική κρίση.

«Είτε την απελευθερώσω είτε την πάρω, νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια. Είναι ένα πολύ αποδυναμωμένο έθνος αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Aμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Κούβα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε ότι οι δύο χώρες αναζητούν «διαπραγματευτικές λύσεις» για τον ενεργειακό αποκλεισμό του νησιού από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε αναφέρει προηγουμένως ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια «φιλική ανάληψη» της καραϊβικής χώρας.

Χθες, η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι η κουβανική διασπορά θα μπορεί στο εξής να επενδύει και να ιδρύει εταιρείες στην Κούβα, σε διάφορους τομείς, κυρίως στον τραπεζικό και τη γεωργία. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σε μια περίοδο που η οικονομία του νησιού, ήδη αποδυναμωμένη από την εξαετή κρίση που διανύει, έχει παραλύσει λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Τη Δευτέρα σημειώθηκε άλλο ένα γενικό μπλακάουτ, το έκτο μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε επίσης τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνση του Ντίαζ-Κανέλ. Οι FT δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν ανεξάρτητα την πληροφορία. Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Οι ΗΠΑ απέκλεισαν τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να ασκήσουν πίεση στη σοσιαλιστική χώρα -αντίπαλο της Ουάσιγκτον από την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο το 1959.