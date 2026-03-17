Ισορροπία δυνάμεων στον χρυσό: Γεωπολιτική ένταση vs επιτόκια

Οι τιμές του χρυσού διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες την Τρίτη, καθώς οι αγορές αξιολογούν την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώθηκε στα 5.000,61 δολ./ουγγιά, ενώ τα futures Απριλίου ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,07% στα 5.005,90 δολ.

Η αγορά κινείται σε καθεστώς «ισορροπίας», με τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας να αντισταθμίζεται από τις πιέσεις που ασκεί ο πληθωρισμός και τα υψηλά επιτόκια. Ο χρυσός παραμένει asset ασφάλειας, αλλά η ελκυστικότητά του περιορίζεται σε περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων, καθώς δεν προσφέρει απόδοση.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, που εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα, έχει διαταράξει την ενεργειακή αγορά και ενισχύσει τις πληθωριστικές προσδοκίες. Παράλληλα, οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1%.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με την αγορά να εκτιμά ότι η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια της σύγκρουσης και τις ενεργειακές ροές θα οδηγήσει σε πιο επιφυλακτική στάση.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 1,97% στα 79,17 δολ./ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 0,48% στα 2.124,30 δολ., ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,41% στα 1.605,12 δολ.