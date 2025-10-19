Τιμές στο ράφι: Τα μυστικά επιβίωσης από την ακρίβεια

Πώς μπορούν να προστατευτούν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Μερικές χρήσιμες οδηγίες.

Διαρκείς έρευνες αγοράς, συγκρίσεις τιμών, αλλά και διατύπωση καταγγελιών σε περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων ή φαινομένων αισχροκέρδειας είναι μερικά από τα «όπλα» που έχουν στα χέρια τους τα ελληνικά νοικοκυριά στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί από τους καταναλωτές να είναι καλά ενημερωμένοι και… υποψιασμένοι, γεγονός που τους επιτρέπει να αποφεύγουν τις «παγίδες».

Σύγκριση τιμών

Προτού οι καταναλωτές σπεύσουν για τις αναγκαίες αγορές τους στο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο άλλο κατάστημα της γειτονιάς τους, είναι πλέον απαραίτητο να έχουν ήδη κάνει την έρευνα αγοράς τους, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν την πορεία διαμόρφωσης των τιμών των προϊόντων και να αποφευχθούν φαινόμενα αιφνιδιασμού.

Για την περίπτωση δε του σούπερ μάρκετ, η λίστα με τα ψώνια πρέπει να έχει ήδη γίνει από το σπίτι ώστε ο καταναλωτής να αγοράσει στοχευμένα όσα προϊόντα χρειάζεται και να μην παρασυρθεί σε υπερβολικές αγορές.

Χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών μπορεί να αποδειχθεί η ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis. Τα νοικοκυριά μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους καλάθι αγορών με τα προϊόντα που χρειάζονται και να συγκρίνουν τις τιμές σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έχοντας δε τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα, μπορούν εύκολα και γρήγορα να ενημερωθούν για τις χαμηλότερες τιμές, εξοικονομώντας και χρόνο και χρήματα.

Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα

Στην τρέχουσα, μάλιστα, συγκυρία, οι καταναλωτές μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης που «τρέχει» εδώ και λίγες ημέρες και αφορά σε μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς βασικών καταναλωτικών ειδών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στη σχετική λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μερικά 24ωρα, φιλοξενούνται 2.180 κωδικοί με μεσοσταθμική μείωση 8%. Από αυτούς, οι 1.356 κωδικοί και δη ποσοστό άνω του 60% αφορούν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και οι υπόλοιποι 824 κωδικοί αφορούν σε επώνυμα προϊόντα. Να σημειωθεί επίσης εδώ ότι στο σύνολο των 2.180 προϊόντων, οι 1.074 κωδικοί αφορούν σε τρόφιμα, ενώ οι υπόλοιποι 1.106 αφορούν σε μη τρόφιμα και δη σε απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 4-5% και φτάνουν έως και το 23%, ενώ στα επώνυμα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών φτάνουν ακόμη και το 30-35%.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο αλεύρι οι μειώσεις τιμών κινούνται στο 5-12%, στα αλλαντικά φτάνουν έως και το 30%, στα αναψυκτικά έως 18%, ενώ στα απορρυπαντικά φτάνουν ακόμη και το 30%.

Στα γαλακτοκομικά οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται στο 5-13%, στα γλυκά/σοκολάτες στο 5-17%, στα δημητριακά φτάνουν έως και το 23% και στα ζυμαρικά έως το 13%. Στα κατεψυγμένα τρόφιμα, οι μειώσεις τιμών φτάνουν έως και το 20%, ενώ στον καφέ κυμαίνονται στο 5-8%. Στα τυριά οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 5% και φτάνουν ακόμη και στο 35%.

Όπως άλλωστε διευκρινίζει η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, οι κωδικοί που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και οι οποίοι θα έχουν μειωμένη τιμή, θα εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ως το τέλος του χρόνου.

Η συλλογή των προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή, διαφέρει ανά κατάστημα λόγω διαφορετικού μεγέθους και διαθέσιμου κωδικολογίου. Λόγω των παραπάνω σημείων και καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαφοροποιούνται ανά αλυσίδα, δεν είναι εφικτό κάθε κατάστημα να διαθέτει το σύνολο όλων των κωδικών.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η πρωτοβουλία περί μείωσης τιμών να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους και ει δυνατόν να «περάσει» και στο 2026.