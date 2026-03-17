Θ. Κοντογεώργης: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει ενιαία στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, αν χρειαστεί

«Είμαστε σε μία γενικότερη αναμονή, κατά την οποία θα πρέπει να επιδείξουμε ψυχραιμία και προετοιμασία για να υπάρξει ετοιμότητα αντίδρασης», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στην αρχή της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ, η οποία (συνέντευξη) επικεντρώθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για την χώρα και την αντιμετώπιση αυτών, μέσω της χάραξης και της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής.

Στόχος της τελευταίας, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι να τεθεί ένα «φρένο» σε πιθανά φαινόμενα αισχροκέρδειας και η διασφάλιση της επάρκειας των αγαθών, για την οποία δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Για αυτό αντλήθηκαν στοιχεία για τη λειτουργία της αγοράς, ενώ υπάρχει μία διαρκής συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. «Σε αυτό λειτουργούμε χωρίς δογματισμούς και αντιλαμβανόμαστε την αναστάτωση που έχει προκύψει», τόνισε ο υφυπουργός.

Όσον αφορά τις τιμές των διυλιστηρίων, ο υφυπουργός σημείωσε ότι αυτές είναι διεθνείς, επηρεάζονται από την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης και επεσήμανε ταυτόχρον, ότι τα διυλιστήρια έχουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα η οποία λαμβάνεται υπόψη. «Σημασία έχει αυτήν τη στιγμή να κάνουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Για αυτό υπάρχει προετοιμασία και ετοιμότητα από την ελληνική πλευρά. Σενάρια έχουν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό ενώ αντλούμε και εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις που έχουν ενσκήψει, την πανδημική κρίση, τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και έχουν αξιοποιηθεί εργαλεία ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες. Εφόσον παραστεί ανάγκη, θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε» διαβεβαίωσε ο υφυπουργός, κάνοντας έκκληση για ψυχραιμία στο πλαίσιο αυτής της περιόδου αναμονής.

Ερωτηθείς για την πιθανή εξέλιξη της κατάστασης, απέφυγε να εικοτολογήσει: «Δεν θέλουμε να δημιουργούμε συνθήκες ανασφάλειας, ούτε να είμαστε αφελώς καθησυχαστικοί. Είναι μια εξελικτική κατάσταση. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία δεν είναι 'φτερό' στον άνεμο, όπως ήταν στο παρελθόν: έχει καλά δημοσιονομικά μεγέθη και μια έξωθεν καλή δημοσιονομική μαρτυρία, που παίζει ρόλο σε διεθνείς κρίσεις. Έχει κάνει τα 'κουμάντα' της για κρίσιμες στιγμές», υποστήριξε.

Για το ενδεχόμενο νέων μέτρων, ο κ. Κοντογεώργης εξήγησε ότι τα κόστη που επηρεάζονται από την διάρκεια και τις υπό διαμόρφωση διεθνείς τιμές, είναι αυτά που θα καθορίσουν πιθανές νέες παρεμβάσεις, καθώς είναι αυτά που μετακυλίονται στο κόστος ζωής των πολιτών και σε ολόκληρη την οικονομία. «Ένα τέτοιο αρνητικό σενάριο δεν θα αφορά μόνο την ελληνική οικονομία. Για αυτό ο πρωθυπουργός είναι από τους επισπεύδοντες της ευρωπαϊκής συζήτησης, ώστε να αξιολογηθεί έγκαιρα το ενδεχόμενο ενεργοποίησης ευρωπαϊκών εργαλείων. Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει ενιαία στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, αν χρειαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς δε, για την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, ο κ. Κοντογεώργης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση έχει δηλώσει σε όλους τόνους ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμπλοκής. Η όποια εμπλοκή στην Κύπρο ήταν εντός αμυντικού πλαισίου και όπως επέβαλε το εθνικά καθήκον». Κατά τον υφυπουργό, η στάση της κυβέρνησης είναι σαφής: «Επιδιώκει, θεωρεί, ελπίζει και σχεδιάζει προς αυτήν την κατεύθυνση, να υπάρχει άμεσα με διπλωματικό τρόπο μια εκτόνωση της κατάστασης».

Τέλος, όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ανέφερε ότι η χώρα διατηρεί μία στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δομείται σε όρους ειλικρίνειας: για τις Ηνωμένες Πολιτείες η χώρα είναι ένας αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει στην περιφερειακή ασφάλεια, ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, «σε ορισμένα ζητήματα, η χώρα με παρρησία δηλώνει την άποψη της, χωρίς αυτό να διαταράσσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. «Οι στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο καθοριστικός ρόλος της χώρας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική είναι στοιχεία του DNA μας πια, από τα οποία δεν μπορούμε να αποστούμε», δήλωσε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ