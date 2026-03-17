Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει θέσεις των Μπασίτζ στην Τεχεράνη, νέες εκρήξεις στη Βαγδάτη

Ο ισραηλινός στρατός έβαλε και πάλι στο στόχαστρο, στους βομβαρδισμούς που συνεχίζονται στο Ιράν, μέλη και θέσεις της πολιτοφυλακής Μπασίτζ στην Τεχεράνη.

«Μετά την εξόντωση του διοικητή των Μπασίτζ (σ.σ. Γολαμρεζά Σολεϊμανί), η πολεμική αεροπορία επιτέθηκε, τις τελευταίες ώρες, σε στρατιώτες και θέσεις» της πολιτοφυλακής αυτής «σε όλη την πόλη της Τεχεράνης» ανέφερε η ανακοίνωση των IDF. Το κείμενο συνοδεύεται από ένα βίντεο που δείχνει έναν βομβαρδισμό, σε κάτι που μοιάζει με φυλάκιο ελέγχου σε μια πολυσύχναστη οδική αρτηρία.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τη νύχτα τον Αλί Λαριτζανί, ένα από τα σημαντικότερα ηγετικά στελέχη του Ιράν που ήταν ακόμη εν ζωή, καθώς και τον στρατηγό Σολεϊμανί, τον επικεφαλής των Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής εθελοντών ισλαμιστών, αρμοδιότητα της οποίας είναι κυρίως η διατήρηση της τάξης στο Ιράν. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τους δύο θανάτους.

Εκρήξεις στη Βαγδάτη, στόχος επίθεσης η πρεσβεία των ΗΠΑ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε τη Βαγδάτη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ενώ αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε επίθεση με drones και ρουκέτες εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Σε ένα εστιατόριο της Βαγδάτης, όπου οι πελάτες παρέμειναν ατάραχοι παρά τις εκρήξεις, αυτόπτης μάρτυρας αφηγήθηκε στο AFP ότι είδε εκρήξεις στον ουρανό κατά την αναχαίτιση βλημάτων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Μια γυναίκα ανέφερε ότι είδε από το μπαλκόνι της πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει κοντά στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας. Ο αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε επίσης ότι προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή εξαιτίας της επιδρομής drone.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε για ακόμη μια φορά στόχος επίθεσης με drones και ρουκέτες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το Ιράκ έχει εμπλακεί σε μια σύρραξη που ήθελε να αποφύγει πάση θυσία. Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων που αποδίδονται στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.

Το προηγούμενο 24ωρο, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη βρέθηκε δύο φορές στο στόχαστρο, ενώ ένα drone συνετρίβη στην οροφή ξενοδοχείου στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη.

Reuters: Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τη Συρία να στείλει στρατό στον Λίβανο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθάρρυναν τη Συρία να εξετάσει την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο, ώστε να βοηθήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όμως η Δαμασκός διστάζει να αναλάβει μια τέτοια αποστολή, καθώς φοβάται ότι θα εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα αναζωπυρώσει τις διαθρησκευτικές εντάσεις, ανέφεραν πέντε πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου, η ιδέα αυτή συζητήθηκε για πρώτη φορά μεταξύ Αμερικανών και Σύρων αξιωματούχων πέρυσι, όπως ανέφεραν δύο Σύροι και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών. Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν ξανά αυτήν την ιδέα περίπου την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οι δύο Σύροι αξιωματούχοι είπαν ότι το αίτημα της Ουάσινγκτον υποβλήθηκε λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Μια πηγή δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών είπε ότι το θέμα τέθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Το Reuters μίλησε με δέκα πηγές: έξι Σύρους αξιωματούχους και συμβούλους της κυβέρνησης, δύο Δυτικούς διπλωμάτες, έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο και ένα στέλεχος υπηρεσίας πληροφοριών της Δύσης. Όλοι είπαν ότι η σουνιτική, ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας εξέταζε με επιφύλαξη μια διασυνοριακή επιχείρηση, αλλά παραμένει διστακτική.

Η προτροπή των ΗΠΑ στη Συρία για μια επιχείρηση στον ανατολικό Λίβανο και οι δισταγμοί της Δαμασκού δεν είχαν αναφερθεί μέχρι τώρα. Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να σχολιάσει «ιδιωτικές διπλωματικές επικοινωνίες» και παρέμψε στις κυβερνήσεις της Συρίας και του Λιβάνου για δηλώσεις.

Παρά την ιστορική εχθρότητα απέναντι στη Χεζμπολάχ και την Τεχεράνη – και οι δύο στήριξαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο του 2011-24 – ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα κινείται πολύ προσεκτικά αφότου ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Μια πηγή, ένας υψηλόβαθμος Σύρος αξιωματούχος, είπε ότι η Δαμασκός και οι Άραβες σύμμαχοί της συμφώνησαν ότι η Συρία θα πρέπει να μείνει εκτός του πολέμου και να λάβει μόνο αμυντικά μέτρα. Η Συρία έχει αναπτύξει πυραύλους και χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα με τον Λίβανο από τις αρχές Φεβρουαρίου, χαρακτηρίζοντας «αμυντική» την ανάπτυξη αυτήν. Τα υπουργεία Εξωτερικών και Πληροφοριών της Συρίας δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για κάποιο σχόλιιο.

Η προεδρία του Λιβάνου, που ρωτήθηκε για το θέμα, ανέφερε ότι δεν έχει κάποια «ένδειξη ή ενημέρωση» από τις ΗΠΑ, τη Δύση, τις αραβικές χώρες ή τη Συρία ότι η Ουάσινγκτον και η Δαμασκός συζητούν μια ενδεχόμενη διασυνοριακή επιχείρηση. Υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν μίλησε με τον Σάρα και με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και σε αυτήν την τριμερή επικοινωνία ο Σύρος ηγέτης είπε ότι η Δαμασκός σέβεται την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου και δεν σχεδιάζει να παρέμβει. Πρόσθεσε επίσης ότι ουδέποτε συζητήθηκε το θέμα της Χεζμπολάχ με τη Δαμασκό.

Ο στρατός του Λιβάνου είπε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Συρία παραμένουν ανοιχτοί «στο πλαίσιο της αντιμετώπισης μεθοριακών ζητημάτων και κοινών προκλήσεων για την ασφάλεια» με στόχο να περιοριστούν οι εντάσεις ή τα επεισόδια και να διαφυλαχθεί η σταθερότητα στα σύνορα. Ο Σάρα έχει δηλώσει ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Λιβανέζου προέδρου Αούν για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η Δαμασκός φοβάται μια ιρανική επίθεση

Ο υψηλόβαθμος Σύρος αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσινγκτον έδωσε το «πράσινο φως» για μια επιχείρηση στον ανατολικό Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ «την κατάλληλη στιγμή». Όμως η Δαμασκός φοβάται ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν καθώς και πιθανές ταραχές στη μειονότητα των σιιτών, που θα απειλούσαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας.

Δύο Δυτικοί διπλωμάτες επιβεβαίωσαν ότι η Ουάσινγκτον ενέκρινε την ιδέα μιας συριακής επιχείρησης εναντίον της Χεζμπολάχ. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος και η πηγή της δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών είπαν ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Συρία να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο εναντίον της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης και μιας πιθανής εισβολής στον ανατολικό Λίβανο, όμως η συριακή ηγεσία φοβάται ότι έτσι θα πυροδοτούσε εντάσεις.

Ένας Σύρος στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για ενδεχόμενη επιχείρηση εντός του Λιβάνου και το θέμα της παρέμβασης, στην περίπτωση μιας σύρραξης μεταξύ του λιβανέζικου κράτους και της Χεζμπολάχ, παραμένει στο τραπέζι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ