Σε υψηλό 3,5 ετών η τιμή του brent - Ανάμικτα μηνύματα από τα Ορμούζ

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών «αναρριχήθηκαν» οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, καθώς ορισμένα κράτη αποκρίθηκαν αρνητικά στην έκκληση των ΗΠΑ για βοήθεια για την ασφάλεια διέλευσης από τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ.

Οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πετρέλαιο κοιτάζοντας μέσα από ένα «θολό παράθυρο», καθώς έχουν εμφανιστεί ταυτόχρονα οι περιορισμένες ροές μέσω των στενών, τα ελλιπή δεδομένα και οι μεταβαλλόμενες πολιτικές εξελίξεις, σημειώνει ο Stephen Innes, διευθύνων εταίρος της SPI Asset Management.

Η τιμή του συμβολαίου του brent, παραδόσεως Μαΐου, ενισχύθηκε κατά 3,2%, στα 103,42 δολ. το βαρέλι. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τον Αύγουστο του 2022. Από τις αρχές του μήνα, η τιμή του brent έχει εκτοξευτεί σχεδόν 43%, σύμφωνα με στοιχεία της Dow Jones Market Data. Η άνοδος έρχεται μετά από πτώση 2,8% τη Δευτέρα.

Το WTI κατέγραψε άνοδο 2,9%, στα 96,21 δολ. το βαρέλι, έχοντας σημειώσει πτώση 5,3% στη χθεσινή συνεδρίαση.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές δείχνουν επίσης ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά παραμένει περιορισμένη, παρότι το Ιράν ενδέχεται να επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων, στέλνοντας ανάμικτα μηνύματα στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά -γεγονός που υποδηλώνει ότι το Ιράν μπορεί να επιτρέπει τη διέλευση της πλειονότητας των πλοίων, περιορίζοντας μόνο συγκεκριμένα πλοία, σύμφωνα με τον Innes. «Από την οπτική της αγοράς, αυτό αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με πλήρη αποκλεισμό και περισσότερο με στοχευμένη διατάραξη», δήλωσε στο MarketWatch.

Αυτό μετριάζει οριακά την πίεση στην αγορά πετρελαίου, καθώς αλλάζει «τη βασική αριθμητική που χρησιμοποιούν οι επενδυτές», ανέφερε ο Innes. Αν φορτία προς μεγάλους αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία κινούνται ξανά, αρκετά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μπορούν ακόμη να διέρχονται από το σημείο, ενώ η Σαουδική Αραβία μπορεί να ανακατευθύνει επιπλέον ποσότητες μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Έτσι, «αυτό που αρχικά έμοιαζε με έναν καταστροφικό αποκλεισμό αρχίζει να θυμίζει μια περιορισμένη παράκαμψη, παρά μια πλήρη διακοπή της αρτηρίας», δήλωσε ο Innes.

Οι αναφορές ότι ορισμένα πλοία καταφέρνουν να διέλθουν από τα στενά ήταν ο κύριος λόγος της πτώσης των τιμών του πετρελαίου τη Δευτέρα, ανέφερε ο Aaron Hill, επικεφαλής αναλυτής αγορών της FP Markets. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η κατάσταση απέχει πολύ από το φυσιολογικό και οι τιμές του πετρελαίου το αντικατοπτρίζουν αυτή τη στιγμή».

Ιράν: Το Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στο «προπολεμικό καθεστώς του»

Τα Στενά του Ορμούζ, ένα πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, τα οποία έχουν κλείσει από το Ιράν σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική λειτουργία τους, προειδοποίησε απόψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των πλοίων που διέπλεαν μέχρι πρόσφατα τα Στενά καταφέρνουν σήμερα να περάσουν. Από το Χορμούζ διερχόταν, σε κανονικές συνθήκες, περίπου το 20% του αργού πετρελαίου παγκοσμίως και σχεδόν το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς», προειδοποίησε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.