Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Μακρόν: Η Γαλλία δε θα συμμετέχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Αναφερόμενος στην πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο».

Η Γαλλία «υπό τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την ελευθέρωση των Στενών του Χορμούζ» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Αναφερόμενος στην πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο» και ότι η στάση της είναι καθαρά αμυντική αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της.

Εξέφρασε ωστόσο την ευχή να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Φωτογραφία: @associatedpress

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Στενά του Ορμούζ
Εμανουέλ Μακρόν
Γαλλία
