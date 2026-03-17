Κυρανάκης: «Η αύξηση του τουρισμού μας υποχρεώνει να βρούμε λύσεις για τη μεταφορά των επισκεπτών»

Στην ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε περιόδους σημαντικής αύξησης του τουρισμού στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης

Στην ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε περιόδους σημαντικής αύξησης του τουρισμού στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, τοποθετούμενος κατά την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Κυρανάκης, που δήλωσε ανοιχτός σε νέες αλλαγές, μετά και την αυριανή ακρόαση φορέων στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν τα ταξί και τα ΕΙΧ, τονίζοντας μάλιστα ότι «είναι μύθος» ο ισχυρισμός, πως δεν υπάρχουν υποδομές ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Έχουμε ξεπεράσει το στόχο των 10.000 δημοσίων σημείων φόρτισης σε όλη τη χώρα, ενώ στην Αττική έχουμε 3.200 δημόσια σημεία φόρτισης, πολλά εκ των οποίων είναι ταχυφορτιστές. Και μάλιστα θα αυξηθούν και με τις ρυθμίσεις που φέρνουμε τώρα και με άλλες ενέργειες είπε ο κ. Κυρανάκης: «'Αρα υπάρχουν υποδομές σήμερα, και αυτό το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ταξί που έχουν ηλεκτρικό όχημα σήμερα, και πιστεύω ότι θα ακούσουμε και τις απόψεις τους και αύριο» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Χαρακτήρισε, επίσης, ευέλικτο το πλαίσιο που επιφέρει το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα που «δεν πήγε καλά», διότι έδινε την επιδότηση μεταγενέστερα. Τώρα με το νέο πρόγραμμα, δίνεται η επιδότηση στην πηγή: Τώρα, «πρώτα παίρνει την επιδότηση» ο υπόχρεος της ηλεκτροκίνησης είπε ο κ. Κυρανάκης επισημαίνοντας ότι, στο μεταξύ, οι τιμές των ηλεκτροκίνητων οχημάτων έχουνε πέσει, και θα πέσουν κι άλλο, και μέχρι το τέλος του 2026, αυτή η σταδιακή μετάβαση (στην ηλεκτροκίνηση των ταξί) θα είναι αρκετά ομαλή. Με το ποσοστό που είχαμε έως τώρα, κάτω του 1%, πότε θα είχαμε πλήρως ηλεκτροκίνητο στόλο ταξί; Σε 100 χρόνια. 'Αρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί αυτή η κυβέρνηση για κάποια βίαιη μετάβαση. [. . .] Θα εισφέρω σχετικά στοιχεία και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης, ο τουρισμός έχει αυξηθεί δραματικά και οι επισκέπτες πρέπει να μεταφέρονται: «Αν λοιπόν οι συγκεκριμένες άδειες ταξί οι οποίες υπάρχουν στα νησιά, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές που έχουνε τον τουρισμό, δεν αρκούν για να μεταφερθούν οι επισκέπτες της χώρας, [. . .] δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Γι' αυτό και δίνεται μία "εξουσιοδοτική" στο υπουργείο Μεταφορών, για να μπορεί αναλόγως των καταστάσεων, αν υπάρχει μια περίοδος με πόλεμο, που ακυρώνονται κρατήσεις, ή μία περίοδος με έντονες τουριστικές ροές, [. . .] αυτό να μπορεί να οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις για να μπορούν να έχουνε μεταφορικό έργο οι τουρίστες. Πάντα με προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν επενδύσει για να αγοράσουν μία άδεια ταξί, τους οποίους σεβόμαστε και σεβόμαστε την επένδυση που έχουνε κάνει στο παρελθόν» υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

Κριτική της αντιπολίτευσης

«Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, για να είναι όλοι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο» είπε ο εισηγητής της μειοψηφίας Τάσος Νικολαΐδης, ο οποίος μίλησε για ένα «ανομοιογενές σύνολο με ετερόκλητα άρθρα και ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων και διάφορες διευθετήσεις». Όπως είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ένα μήνα μετά την διαβούλευση, το νομοσχέδιο έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό: «Οι κόκκινες γραμμές ξέβαψαν και έρχεστε τώρα να κλείσετε το μάτι, να χτυπήσετε φιλικά την πλάτη και να βάλετε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, με στόχο να προχωρήσετε μέχρι τις εκλογές χωρίς κοινωνική ένταση».

Αναφερόμενος στα "προβλήματα" του νομοσχεδίου, ο κ. Νικολαΐδης ζήτησε την απόσυρση του άρθρου 52 για τα ταξί, με το οποίο, «τα πάντα παραπέμπονται σε απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών». Κάλεσε επίσης σε ευρεία διαβούλευση «με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για το μεταφορικό έργο στη χώρα, που θα έχει στο επίκεντρο τον πολίτη». Εφόσον το υπουργείο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό το ρόλο, προτείνουμε ο ευρύς διάλογος να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών της διαρκούς επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διακομματικής συμβολής» είπε ο κ. Νικολαΐδης. Ειδικότερα για την ηλεκτροκίνηση των ταξί είπε ότι χρειάζεται παράταση, μέχρι να δημιουργηθούν υποδομές για φόρτιση και ανεφοδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων, με ταυτόχρονη ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων και γενναίες επιδοτήσεις.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει ένα συνολικό "αχταρμά ρυθμίσεων" με διαδικασία "φαστ τρακ" με αποτέλεσμα να είναι "όλοι εναντίον όλων". Όπως είπε, «το νομοσχέδιο θα παράξει περισσότερες εκκρεμότητες και συγκρούσεις, παρά κανόνες και ρυθμίσεις.. Δεν θα ρυθμίσει καλύτερα την αγορά, αλλά θα την κρατήσει σε μία ελεγχόμενη ασάφεια, ώστε ο υπουργός να μπορεί να μοιράζει αργότερα ρυθμίσεις, εξαιρέσεις και ισορροπίες κατά το δοκούν». Όπως στη διαχείριση του ζητήματος της παροχής μεταφορικού έργου από ΕΙΧ με οδηγό, που έφερε, όπως είπε ο κ. Μεϊκόπουλος, αντιδράσεις, και από τους επαγγελματίες ταξί και από τις εταιρείες μισθωμένων οχημάτων. «Συγκρούστηκαν μεταξύ τους, και τι έκανε τελικά η κυβέρνηση; Απέσυρε τις ρυθμίσεις και τις έστειλε σε υπουργική απόφαση» είπε ο κ. Μεϊκόπουλος. Όσο για την υποχρεωτική μετάβαση στα ηλεκτρικά ταξί, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κόστος αγοράς: «Καμιά χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιβάλλει την καθολική υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση σε τόσο σύντομο χρονικό ορίζοντα. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Οι υποδομές δεν υπάρχουν» είπε ο κ. Μεϊκόπουλος. Εκτίμησε, επίσης, ότι με τους όρους που θέτει η κυβέρνηση η "πράσινη μετάβαση" θα είναι εφικτή από τους μεγάλους στόλους και όχι από τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Β. Μεταξάς είπε ότι οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης έχουν ως βασικό στόχο να λειτουργήσει η λεγόμενη αγορά των Μεταφορών, που στον καπιταλισμό, αυτή η λαϊκή ανάγκη είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό δικαίωμα, «με όρους που ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις». Ο κ. Μεταξάς είπε επίσης ότι η κυβέρνηση φέρνει διατάξεις που ποινικοποιούν τις κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί, για να τους πάρει τις άδειες. Συμφωνούμε με τις αντιδράσεις για την επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί, είπε ο κ. Μεταξάς.

Για «συνονθύλευμα" ετερόκλητων αποσπασματικών ρυθμίσεων, πρόχειρων παρεμβάσεων και εξυπηρετήσεων μίλησε και η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Είναι ένα νομοσχέδιο-σκούπα, από το οποίο λείπει ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο μεταφορών, είπε η κα Πέρκα, ενώ για το θέμα της ηλεκτροκίνησης των ταξί, είπε ότι τη στηρίζει μεν, αλλά «δεν γίνεται να νομοθετείτε χωρίς να εξασφαλίσετε παράλληλα τις προϋποθέσεις των μέτρων που θεσπίζετε. Δεν γίνεται να ζητάτε από τους επαγγελματίες οδηγούς να μεταβούν σε οχήματα μηδενικών ρυθμό με ανεπαρκείς υποδομές φόρτισης».

Σύμφωνα με την αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, το νομοσχέδιο φαίνεται να αποτελείται από μία σειρά αποσπασματικών ρυθμίσεων, διαφορετικών θεματικών πεδίων, ενώ αφήνει τη ρύθμιση κρίσιμων ζητημάτων σε υπουργικές αποφάσεις, (κάτι) που περιορίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δημιουργεί αβεβαιότητα για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων.

Για «συνονθύλευμα αποσπασματικών διατάξεων, που προσπαθούν να ρυθμίσουν ετερόκλητα ζητήματα χωρίς συνοχή, χωρίς σαφή κατεύθυνση και μακροπρόθεσμο όραμα» έκανε λόγο ο αγορητής της ΚΟ "Νίκη", Σπ. Τσιρώνης. Ζήτησε επίσης την απόσυρση του άρθρου 52, ώστε να υπάρξει περαιτέρω διαβούλευση.

Η αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρζτια Κεφάλα μίλησε, και εκείνη, για «συνονθύλευμα διατάξεων» και για ρυθμίσεις που «μετακυλίουν το κόστος της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης αποκλειστικά στις πλάτες των πολιτών και των επαγγελματιών». Ειδικά για τα ταξί, είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει καν ταχυφορτιστές στις πιάτσες και την κάλεσε σε επαναδιαβούλευση με τους φορείς που είναι στους δρόμους.

Η ανεξάρτητη βουλευτής, μέλος του κόμματος "Δημοκράτες", Θεοδώρα Τζάκρη είπε ότι η κυβέρνηση ζητά την πλήρη αντικατάσταση των οχημάτων ταξί σε ηλεκτρικά, εντός 1-2 ετών, σε μια χώρα που δεν έχει ταχυφορτιστές, όταν στην Ευρώπη, έχουνε αντίστοιχο ορίζοντα το 2035, και όπου υπάρχει ταχυφορτιστές σε κάθε "γωνία". Μεθοδεύετε τη μετατόπιση έργου από τον μεμονωμένο αυτοκινητιστή σε μεγάλους στόλους και πολυεθνικές είπε η κα Τζάκρη.