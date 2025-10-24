LC Waikiki: Γιατί το 2024 αποδείχθηκε έτος ορόσημο για τα «τουρκικά Zara»

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα.

Ως μια πολύ σημαντική χρονιά για τους στόχους και τα σχέδια της τουρκικής αλυσίδας ένδυσης και ειδών σπιτιού LC Waikiki χαρακτηρίζεται το 2024 στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί η εταιρεία πέτυχε μια κερδοφόρα χρήση, ακολουθώντας με προσήλωση τους στρατηγικούς της στόχους και στοχεύοντας σταθερά στην κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ελληνική αγορά και τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών της.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας LC Waikiki ΜΕΠΕ που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 34,66 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 33,25 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,24%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 13.904.319,45 ευρώ έναντι 11.706.395,59 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,78% ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 804.397,92 ευρώ έναντι ζημιών 478.329,61 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Η καθαρή θέση ανήλθε στο ποσό των 8.667.584,97 ευρώ έναντι 6.252.050,32 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 38,64%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσό των 8.531.580,71 ευρώ έναντι 10.733.027,00 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 20,51%.

«Η χρήση 2024 μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική χρονιά καθώς σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών», τονίζεται στην οικονομική έκθεση, ενώ για το 2025, η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι θα συνεχιστεί η αναπτυξιακή της πορεία. Στόχος της διοίκησης παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της, με παράλληλη διατήρηση ή και μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και συνεργάτες, στοχεύοντας στη συνεχή και δραστική μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Η εταιρεία διατηρούσε στο τέλος του 2024 συνολικά 13 υποκαταστήματα.

Η αλλαγή έδρας

Στόχος δε της LC Waikiki είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της στην ελληνική αγορά.

Η εκπτωτική αλυσίδα, γνωστή επίσης και ως «τουρκικά Zara», μετρά αισίως επτά χρόνια παρουσίας στη χώρα μας. Μάλιστα, όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, τον Φεβρουάριο του 2024 η ελληνική θυγατρική του τουρκικού κολοσσού, η LC Waikiki ΜΕΠΕ, προχώρησε σε αλλαγή της έδρας της στη χώρα μας, καθώς και σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που αναρτήθηκαν πέρυσι στο ΓΕΜΗ, η έδρα της εταιρείας έχει μεταφερθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση Μητροπόλεως 14 στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και δη στο εμπορικό κέντρο Philipos Business Center.

Στην Ελλάδα η τουρκική αλυσίδα ήρθε το 2018 ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στην Ξάνθη, ενώ η «κάθοδος» στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μόλις το 2022. Καταστήματα διατηρεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, η Κόρινθος κ.α.

Ποια είναι η LC Waikiki

Με αφετηρία το Παρίσι το 1988, η αλυσίδα ενδυμάτων και ειδών σπιτιού LC Waikiki πέρασε το 1997 σε τουρκικά χέρια. Με σύνθημα «Όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά», επιδιώκει να προσφέρει μόδα σε προσιτές τιμές σε κάθε οικογένεια παγκοσμίως, ενώ ο εμπορικός της στόχος είναι να καταστεί μια από τις κορυφαίες επωνυμίες λιανικής πώλησης προϊόντων μόδας στην Ευρώπη, διεκδικώντας με αξιώσεις μερίδια αγοράς από τους «ισχυρούς» του κλάδου, Zara και H&M.

Η εμπορική της παρουσία στην Τουρκία ξεκίνησε το 2000, ενώ η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο εξωτερικό αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2009 στη Ρουμανία. Σήμερα, λειτουργούν περισσότερα από 1.200 καταστήματα σε 54 χώρες ανά τον πλανήτη, ενώ δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως… κάθε εβδομάδα η LC Waikiki ανοίγει ένα νέο κατάστημα κάπου στον κόσμο!