Μυτιληναίος στο BBC: Οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς για το κόστος της ενεργειακής μετάβασης

Ωστόσο, ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ότι το υψηλό κόστος ενέργειας αποτελεί εμπόδιο για τους πελάτες σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο και εξέφρασε την άποψη ότι «οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς όσον αφορά το κόστος της ενεργειακής μετάβασης».

«Η τάση αλλάζει» για το Βρετανικό Χρηματιστήριο έπειτα από μία δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το Brexit, δήλωσε ο επικεφαλής της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος στο BBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Λονδίνο παραμένει την κορυφή των χρηματοοικονομικών κέντρων για να εισαχθούν μετοχές», παρά τις ανησυχίες για την «φυγή» ορισμένων μεγάλων εταιρειών και την μετατόπισή τους σε άλλες αγορές και κυρίως στις ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η Metlen απασχολεί σχεδόν 10.000 εργαζομένους σε 40 χώρες και τον Αύγουστο μετέφερε την κύρια εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο από την Αθήνα στο Λονδίνο. Με συνολική αξία πάνω από 5 δισ. βρετανικές λίρες, ήταν εταιρεία που εντάχθηκε ταχύτερα από όλες στον δείκτη FTSE 100, δηλαδή στις πιο σημαντικές εισηγμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κίνησή της ήρθε σε μία περίοδο που μεγάλες βρετανικές εταιρείες αποχωρούσα από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου για να πουλήσουν τις μετοχές τους σε ξένες αγορές. . Ο τεχνολογικός κολοσσός ARM Holdings είναι πλέον εισηγμένος στη Νέα Υόρκη, η μητρική της Paddy Power, Flutter, επενδύει στην αμερικανική αγορά, ενώ ο μεταλλευτικός κολοσσός BHP επέστρεψε στην Αυστραλία. Φήμες κυκλοφορούν επίσης για το μέλλον παραδοσιακών βρετανικών εταιρειών όπως η Shell και η AstraZeneca, η πιο σημαντική εταιρεία της χώρας.

Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε σχετικά, ότι παρ' όλο που τον προσέλκυσαν οι δυνητικά υψηλότερες αποτιμήσεις που προσφέρουν οι αγορές των ΗΠΑ, θεώρησε ότι το Λονδίνο ήταν πιο κατάλληλο από πολιτιστική και επιχειρηματική άποψη.

Πρώτα απ’ όλα, τα περισσότερα από τα ανώτατά μας στελέχη ξεκίνησαν την καριέρα τους στην Αγγλία», είπε. «Όλοι αισθάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο σπίτι τους. Ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται εδώ, και το υπόλοιπο κυρίως στην Ευρώπη. Δεν έχουμε ουσιαστική δραστηριότητα στις ΗΠΑ», υπογράμμισε.

Κατά τον ίδιο, τα αμερικανικά χρηματιστήρια είναι «υπερπλήρη» και «δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την εταιρεία εκεί».

Επιπλέον, σημείωσε ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου φάνταζε «παραγκωνισμένο» τα χρόνια μετά το Brexit, αλλά άλλες ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές πρωτεύουσες δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία

«Η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Μιλάνο ή το Άμστερνταμ δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το Λονδίνο και, αφού άντεξε μια δύσκολη περίοδο, πιστεύω ότι βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαμψης», είπε.

«Το ενεργειακό κόστος δεν είναι βιώσιμο»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Μetlen εμφανίστηκε αυστηρός σχετικά την ενεργειακή πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιχείρησή του — «το μέταλλο είναι ουσιαστικά ενέργεια σε στερεή μορφή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυτιληναίος, τελεί και ως πρόεδρος της Eurometaux, της ευρωπαϊκής ένωσης για τα μη σιδηρούχα μέταλλα υπογράμμισε ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τις ΗΠΑ έχει πλήξει σοβαρά τη βιομηχανία.

«Η κατάσταση με το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρώπη, δεν είναι βιώσιμη», είπε. «Έχουμε εκατοντάδες μέλη. Ένας μεγάλος αριθμός από τις πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχει κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια, όλες λόγω του κόστους ενέργειας. Δεν μπορούν απλώς να είναι ανταγωνιστικές. Είναι τόσο απλό».

Μάλιστα, ενώ σημειώνει πως τάσσεται «υπέρ της πράσινης μετάβασης», οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς για το κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για την ενεργειακή υποδομή και πως οι περισσότερες εταιρείες εμφανίστηκαν πρόθυμες όταν ρωτήθηκαν από τους πολιτικούς εάν θέλουν να προχωρήσουν ολοταχώς στην Πράσινη Επανάσταση.

«Αλλά η πραγματική ερώτηση θα έπρεπε να είναι: “Είστε διατεθειμένοι να διαθέσετε το 30% του μισθού σας για τα επόμενα 30 χρόνια για την πράσινη μετάβαση;” -τότε ίσως η απάντηση να ήταν πολύ διαφορετική», αναφέρει.

Πολιτικά μηνύματα

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η εμπειρία της αύξησης του κόστους ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη καθιστά πιο ελκυστικά τα πολιτικά μηνύματα που προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη τον περασμένο μήνα, στην οποία αρνήθηκε την κλιματική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ εις βάρος του κόσμου» και απέρριψε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Αυτό επηρεάζει πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», είπε ο κ. Μυτιληναίος. «Έτσι, μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε — όπως ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη — τα δεξιά κόμματα να μπλοκάρουν ολοένα και περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση». Η λύση, όπως υποστήριξε, είναι ένας πιο ειλικρινής διάλογος.

«Πρέπει να σταθμίσουμε τις ανάγκες των κοινωνιών και τα μέσα για να πετύχουμε τον στόχο — τι διαθέτουμε και πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι μια ουσιαστική, μεγάλης κλίμακας συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση δεν έχει ακόμη γίνει.

«Ας καθίσουμε να δούμε πόσα χρήματα έχουμε, πόσα μπορούμε να επενδύσουμε σε υποδομές», είπε. «Και ας το εξηγήσουμε στους πολίτες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα τους έχουμε μαζί μας, και η αντίσταση θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.»

Ο κ. Μυτιληναίος εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους δασμούς στον χάλυβα.

Η ΕΕ προτείνει από τον Ιούνιο του επόμενου έτους την επιβολή δασμού 50% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα από χώρες εκτός ΕΕ - συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου - για την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών.

«Η αίσθησή μου από τις Βρυξέλλες είναι ότι το κλίμα απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο φιλικό απ’ ό,τι πριν από τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια. Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρόθυμο να στηρίξει την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας έχει βελτιώσει πολύ το κλίμα για να υπάρξει συμφωνία σε τέτοια ζητήματα», κατέληξε.