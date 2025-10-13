ΕΛΒΕ: Στις 30/10 η κατανομή μερίσματος ύψους 0,38 ευρώ

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.

Στις 30 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του μερίσματος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΒΕ, με το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) να ανέρχεται σε 0,38 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 4ης Σεπτεμβρίου 2025 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη χρήσης ποσού 800.000 ευρώ και από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσού 523.000 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 1.323.000 που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD) την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.