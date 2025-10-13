Eurobank Equities: Μια νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ μετά το deal με Allwyn

Το νέο σχήμα θα εξελιχθεί σε έναν πιο δυναμικό και εξωστρεφή όμιλο, με έμφαση στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διεθνή παρουσία, διατηρώντας παράλληλα συνεπή μερισματική πολιτική.

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσαν τη συγχώνευσή τους μέσω ανταλλαγής μετοχών, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο στον κλάδο παγκοσμίως, με συνδυασμένη αποτίμηση ύψους 16 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές της Eurobank Equities κάνουν λόγο για μια νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ, εξηγώντας ότι ο νέος όμιλος θα διατηρήσει την κύρια εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη. Θα φέρει το όνομα Allwyn και θα έχει έδρα την Ελβετία, εναρμονισμένη με τα διεθνή κεντρικά γραφεία του ομίλου.

Μετά τη συγχώνευση, η Allwyn θα κατέχει το 78,5% του νέου σχήματος και οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ το 21,5%, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η συμφωνία, όπως επισημαίνει η Eurobank Equities, ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ΟΠΑΠ και προσφέροντας στους μετόχους πρόσβαση σε μια ευρύτερη, διαφοροποιημένη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη πλατφόρμα. Ο ενοποιημένος όμιλος θα διαθέτει ενοποιημένα καθαρά έσοδα 5,2 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, με δραστηριότητα σε επτά διαφορετικές αγορές και σε ταχέως αναπτυσσόμενους ψηφιακούς τομείς.

Υπολογίζεται ότι το 55% περίπου των καθαρών εσόδων του νέου σχήματος θα προέρχεται από το online κανάλι, στοιχείο που ενισχύει την έκθεση του νέου ομίλου στις διεθνείς τάσεις ψηφιοποίησης.

Η αποτίμηση της συναλλαγής, σε περίπου 13 φορές EV/EBITDA, θεωρείται ισορροπημένη και αντικατοπτρίζει το διεθνές μέγεθος και τις αναπτυξιακές προοπτικές του νέου σχήματος. Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν επιπλέον από τη διανομή μερίσματος 0,50 ευρώ τον Νοέμβριο και επιστροφή μετρητών 0,80 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ από το 2026, η διοίκηση δεσμεύεται για ετήσιο ελάχιστο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, ευθυγραμμισμένο με την τρέχουσα πολιτική του ΟΠΑΠ.

