«Ανακουφισμένος» ο Γκουτέρες μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την απελευθέρωση των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων που είναι ακόμη εν ζωή και κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, και κάλεσε τις πλευρές να «τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους».

«Είμαι πολύ ανακουφισμένος που ξαναβρήκαν την ελευθερία και που θα μπορέσουν σύντομα να ξαναβρεθούν με τους δικούς τους έπειτα από τα τεράστια δεινά που υπέστησαν», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο επικεφαλής του ΟΗΕ, που αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ «απευθύνει έκκληση σε όλες τις πλευρές να χτίσουν πάνω σε αυτή τη δυναμική και να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να τελειώσει ο εφιάλτης στη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ