Πρέσβης Ισραήλ στην Ελλάδα: Είθε αυτή η στιγμή να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καλύτερης χρονιάς

«Σήμερα, είμαστε βαθιά ευγνώμονες που τον βλέπουμε ξανά πίσω, ζωντανό και ασφαλή, μαζί με τους υπόλοιπους ομήρους».

«Μετά από σχεδόν δύο χρόνια από τότε που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Αθήνα οικογένειες των ομήρων -ανάμεσά τους τη μητέρα και τον αδελφό του Εβιάταρ Νταβίντ (Evyatar David)- οι οποίοι ήρθαν για να υψώσουν τη φωνή τους για την απελευθέρωσή του, οι όμηροι βρίσκονται επιτέλους στο σπίτι τους, έπειτα από 738 ημέρες», αναφέρει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Στον τελευταίο γύρο απελευθέρωσης ομήρων, ο Εβιάταρ, που κρατήθηκε αιχμάλωτος από τη Hamas υπό φρικτές συνθήκες, είναι επιτέλους ελεύθερος», σημειώνει ο Ισραηλινός πρέσβης και προσθέτει:

«Οι εικόνες του από τα τούνελ της Χαμάς στη Γάζα -εξουθενωμένος και αναγκασμένος να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο- συγκλόνισαν όλους μας».

«Σήμερα, είμαστε βαθιά ευγνώμονες που τον βλέπουμε ξανά πίσω, ζωντανό και ασφαλή, μαζί με τους υπόλοιπους ομήρους». «Αναμένουμε ακόμη με αγωνία την επιστροφή και των σορών των ομήρων. Είθε αυτή η στιγμή να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καλύτερης και πιο ελπιδοφόρας χρονιάς», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ