Μαρινάκης: Όλοι βλέπουμε με πολύ μεγάλη συγκίνηση τις σκηνές απελευθέρωσης των ομήρων

Τόνισε ότι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

«Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημαίνοντας ότι στη διάρκεια της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη μετάβασή του στην Αίγυπτο προκειμένου να μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης στο Σαρμ ελ-Σέιχ και -όπως τόνισε- «στην υπογραφή μιας πολύ σημαντική συμφωνίας που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Υπογράμμισε ότι όλοι μας, με πολύ μεγάλη συγκίνηση βλέπουμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων και τόνισε ότι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι «η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παρευρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας και ότι θα διαδραματίσει πολύ ουσιαστικό ρόλο, ως μία χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πως θα θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας».

Επανέλαβε στο σημείο αυτό «την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης για μία πολιτική λύση δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά, χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο: "Είναι", όπως ανέφερε, «η μόνη λύση, η οποία μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής"».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη λέγοντας ότι «το Μνημείο έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και αποστέλλονται, από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση αποστέλλονται:

- 108.781 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση ασφάλισης, καθώς επίσης

- 110.037 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Σκοπός είναι οι πολίτες να ενημερωθούν, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών».

Τόνισε ότι με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα.

Υπογράμμισε ακολούθως ότι η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της ΕΕ όσον αφορά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Παράλληλα, επίκειται η θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που κατέθεσε η χώρα μας τον περασμένο Ιούλιο. Η πληρωμή αυτού του αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του προγράμματος.

Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνεται η σταθερά θετική πορεία της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ». Στο σημείο αυτό ανέφερε όσα συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς δείκτες.

«Εκδόθηκαν τρεις νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σε συνέχεια των μέτρων στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025», ανέφερε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, μέσω αυτών των αποφάσεων: Οριοθετούνται, επισήμως, οι πληγείσες περιοχές, βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν και καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια.

Είπε επίσης ότι με στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή της χώρας δε θα μένει χωρίς τηλεοπτικό σήμα προκηρύχθηκε σχετικός ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Η υλοποίηση του έργου προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην τηλεοπτική ενημέρωση και ψυχαγωγία».

Μαρινάκης: Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στις εξελίξεις

«Ήταν σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί εδώ στην πραγματικότητα έχουμε μια κίνηση η οποία, όπως θα έρθει η τροπολογία, οπότε καλό να περιμένουμε την τροπολογία να δείτε ακριβώς τη διατύπωση και ακριβώς τι θα συμβεί. Προφανώς λοιπόν τη στιγμή που θα κατατεθεί αυτή η τροπολογία θα είναι σε απόλυτη συνεννόηση και με όλα τα συναρμόδια υπουργεία.

Στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για καθαρισμό, συντήρηση και ανάδειξη αυτού του ιστορικού μνημείου. Είναι ένα μνημείο το οποίο μας υπενθυμίζει το πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό, το ότι για να είμαστε σήμερα εδώ, να μιλάμε, να εργαζόμαστε, να είμαστε ελεύθεροι, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα.

Αυτό είναι το νόημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα, δεν πρέπει να υπάρχει εκεί για καμία διαδήλωση, καμία διαμαρτυρία οποιασδήποτε αφορμής, οποιοδήποτε χώρου, χωρίς αυτό το πράγμα δηλαδή να το χρωματίζουμε. Από εκεί και πέρα η επιβολή της τάξης σε περίπτωση που κάποιοι παρεκτρέπονται είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως και σε κάθε τετραγωνικό χιλιοστό της ελληνικής επικράτειας, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την πρόταση του πρωθυπουργού να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την φροντίδα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Θεωρώ ότι είναι μια ανακοίνωση που θα έπρεπε να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα και θα σας πω και κάτι. Είτε μιλάμε για την αυτονόητη προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, είτε μιλάμε για την εκκαθάριση των πανεπιστημίων από μπαχαλάκιδες, καταληψίες, παραβατικούς και όλους τέλος πάντων τους λοιπούς γνωστούς αγνώστους. Είτε μιλάμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η κοινωνία τι λέει στο κράτος; συνολικά στην πολιτεία, και αργήσατε. Και η αντιπολίτευση τι λέει; γιατί το κάνετε. Δηλαδή η αντιπολίτευση είναι στο άλλο άκρο από εκεί που είναι η κοινωνία. Η σιωπηρή πλειοψηφία που λέμε. Έχουμε αποφασίσει και με αυτοκριτική του δικού μας πολιτικού χώρου και αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων. Της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν έχει καταλάβει τι ζητάει ο κόσμος. Και ο κόσμος αυτά τα ζητάει χωρίς να τα εκφράζει με κομματικούς όρους, χωρίς να τα εκφράζει επειδή ανήκει ο Α ή ο Β συμπολίτης μας στο ένα ή στο άλλο κόμμα» πρόσθεσε.

Επίσης απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην δήλωση του κ. Δένδια στη Βουλή για την υπόθεση Ρούτσι ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αυτή είναι μία άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας, της λογικής της καμαρίλας, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλλει την ίδια την απόφαση η οποία έχει ως βασικό κριτήριο αυτό το οποίο είπα πριν. Τι λέει η κοινωνία, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών χωρίς αυτή η μεγάλη μερίδα των πολιτών να τα λέει όλα αυτά επειδή ανήκει σε κάποιο κόμμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να διαφωνεί και αυτοί που διαφωνούν είναι κάποιες ηχηρές μειοψηφίες, παρωχημένες θα τις πω, με το ότι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη είναι προορισμένο για να τιμούμε αυτούς που έπεσαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε εδώ. Τελεία. Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ή να ερμηνεύεται αυτή η απόφαση ως κάτι το οποίο αποτελεί μια κίνηση συνέχεια μιας άλλης κίνησης. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι που θέλουν κάποιοι να χτίσουν. Το λέω ξανά και ξανά. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που θα θέλουν να το κάνουν. Την προηγούμενη φορά με τον κύριο Δένδια απομόνωσαν ένα μέρος όσον είπε στη Βουλή. Δεν είπαν όσα είπε για τη δικαιοσύνη. Και έβγαλαν τους γνωστούς παραπλανητικούς τίτλους. Η κοινωνία είναι αλλού από εκεί που είναι οι εκπρόσωποι της πολιτικής κουζίνας. Η κοινωνία είναι στο σημείο που θέλει ακόμα περισσότερα για τη βελτίωση της ζωής της».

Επιπλέον απαντώντας σε ερώτηση για τις διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο σημείο κατά το παρελθόν ανέφερε: «Αν το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο της χώρας ήταν η διαδήλωση για το "Ναι" ή η διαδήλωση κατά της συμφωνία στον Πρεσπών, από μένα δεν πρόκειται να ακούσετε συμψηφισμούς. Θα πω κακώς έγιναν και αυτά εκεί που έγιναν, σε εκείνο το σημείο. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε η κίνηση αυτή γίνεται για να εκδικηθούμε έναν πολιτικό χώρο. Μπαίνει μια τελεία, δίπλα μια παύλα και αλλάζουμε, όχι παράγραφο, αλλάζουμε σελίδα. Είτε θέλουμε να διαδηλώσουμε για το "Ναι", είτε θέλουμε να διαδηλώσουμε για μια συμφωνία, είτε για οτιδήποτε άλλο, σε όποιον πολιτικό χώρο ανήκει, μπορεί να το κάνει λίγο πιο πέρα, απέναντι, παρακάτω, λίγο πιο δίπλα. Όπως προβλέπει ο νόμος. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό το οποίο λέμε. Είναι προφανές. Για μένα η μόνη φράση είναι "και αργήσαμε". Ως πολιτεία, ως πολιτικό σύστημα, ως πολιτικός χώρος. Και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη επιτέλους γίνονται πράξη τα αυτονόητα».

Σε ερώτηση για τον ρόλο της Ελλάδας στη συνάντηση για τη Μέση Ανατολή ο κ. Μαρινάκης ανέφερε «είναι πολύ σημαντική η παρουσία της χώρας μας ως μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια ιστορική ημέρα και σε μια ιστορική συνάντηση.

Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει είναι η απόδειξη ότι οι σωστοί χειρισμοί, η διπλωματία μπορούν να οδηγήσουν σε μια λύση για να σταματήσει όλο αυτό το οποίο βίωναν οι άνθρωποι αυτοί. Παλεύαμε και εμείς χωρίς υπερβολές, λεκτικές και χωρίς να θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά τα πέντε λεπτά δημοσιότητας που θέλουν κάποιοι, δήθεν ευαίσθητοι, για κατάπαυση του πυρός και για μια ειρηνική λύση.

Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στις εξελίξεις όπως ακριβώς τα έχει περιγράψει μέχρι τώρα ο πρωθυπουργός με τις θέσεις που διαχρονικά έχει και πάρα πολλές φορές έχουν αναλυθεί και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από το υπουργείο Εξωτερικών και τον κ. Γεραπετρίτη».

«Δεν θα μπορούσε να μην είναι εκεί η Ελλάδα εφόσον δέχθηκε αυτήν την τιμητική πρόσκληση. Και σκεφτείτε τι θα έλεγαν αυτοί οι οποίοι πάντα βρίσκουν ένα λόγο να γκρινιάξουν από τους δημοσιολογούντες, αν δεν ήταν εκεί η Ελλάδα. Οι επαγγελματίες γκρινιάριδες του δημοσίου λόγου του πολιτικού συστήματος βρίσκουν 100 αφορμές για να γκρινιάξουν και να προσπαθήσουν να κοντύνουν όχι την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, την ίδια τους στη χώρα. Δεν πρόκειται να βάλει ποτέ τα εθνικά συμφέροντα ούτε σε διαπραγμάτευση ούτε στο ζύγι η κυβέρνηση αυτή και αυτός ο πρωθυπουργός όπως έκαναν και οι προκάτοχοί του.

Ποτέ δεν έβαλαν τα συμφέροντα της χώρας μας σε διαπραγμάτευση, για να είμαι σαφής και να μην θεωρηθεί ότι εξαιρώ κάποιον εκ των προκατόχων μας σε αυτό.

Εμείς είμαστε εκεί ως χώρα για να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας ούτως ώστε να υπάρξει επόμενη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έζησαν την απόλυτη οδύνη» συμπλήρωσε.

«Άρα μην μπλέκουμε τα δικά μας συμφέροντα, μην μπλέκουμε τα εθνικά συμφέροντα με μια τόσο σημαντική συζήτηση ξέρετε κάποιες φορές οι συμβολισμοί έχουν τη μεγαλύτερη ουσία» υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

