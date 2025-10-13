Xiaomi: «Βουτιά» σχεδόν 9% μετά από θανατηφόρο ατύχημα με ηλεκτρικό αυτοκίνητο της εταιρείας

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση της μετοχής του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού από τον Απρίλιο.

«Βουτιά» έως και 8,7% σημείωσε η μετοχή της Xiaomi στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τη Δευτέρα, τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο, έπειτα από αναφορές πως μια δυσλειτουργία στην πόρτα ενός από τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας οδήγησε στο θάνατο ενός ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNBC, κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος όπου το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, επιβαίνων άτομο προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα προκειμένου να ξεφύγει χωρίς αποτέλεσμα, αφού η πόρτα δεν άνοιγε, οδηγώντας στον θάνατό του.

Βίντεο και μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων έδειξαν ότι οι περαστικοί προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες του φλεγόμενου αυτοκινήτου για να σώσουν έναν επιβάτη, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το προσωπικό που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος τελικά χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να σβήσει τη φωτιά, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά από τη σύγκρουση ενός SU7 με ένα άλλο sedan νωρίτερα φέτος, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 31χρονου άνδρα οδηγού που ήταν ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το ατύχημα θα μπορούσε να οδηγήσει στην εντατικοποίηση των ελέγχων των ηλεκτρονικών χειρολαβών θυρών, ένα σχέδιο που έγινε δημοφιλές από την Tesla και είναι πλέον κοινό στα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα.

Σε αντίθεση με τα μηχανικά μοντέλα, οι ηλεκτρονικές χειρολαβές θυρών βασίζονται σε αισθητήρες και ηλεκτρικό ρεύμα και ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη σε περίπτωση πυρκαγιάς ή διακοπής ρεύματος.

Η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των ηλεκτρονικών λαβών θυρών για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με τη λειτουργία αυτή, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στο μεταξύ, η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα σε περίπου 174.000 οχήματα Tesla Model Y μετά από αναφορές για βλάβες στις λαβές θυρών.