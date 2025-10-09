Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για το πτυχίο 7ης τάξης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για το πτυχίο 7ης τάξης
Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχοντας πλέον καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημά της για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχοντας πλέον καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημά της για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης.

Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της, αφού η Εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ακόμη μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς τον περιορισμό των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας της 7ης τάξης, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μία ευρύτερη δεξαμενή έργων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Τα λάθη και οι διορθώσεις

Ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

tags:
ΕΚΤΕΡ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider