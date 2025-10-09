Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για το πτυχίο 7ης τάξης

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχοντας πλέον καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημά της για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης.

Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της, αφού η Εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ακόμη μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς τον περιορισμό των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας της 7ης τάξης, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μία ευρύτερη δεξαμενή έργων.