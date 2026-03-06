Πολιτική | Ελλάδα

Επαφή Μητσοτάκη - Αμπάς για Ιράν, Λίβανο και Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς είχε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Παλαιστίνη
Λίβανος
Μέση Ανατολή
Ιράν
Πόλεμος
