Septona: Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο των 70 εκατ. ευρώ έως το 2027

Ποιες οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για το 2025 και τι επενδύσεις δρομολογεί έως το 2027.

Στην ενίσχυση της τοπικής και διεθνούς δραστηριότητάς της, τη βελτίωση της παραγωγικής της δυναμικότητας καθώς και στην ενίσχυση της καινοτομίας ποντάρει για το 2025 η γνωστή εταιρεία προϊόντων προσωπικής περιποίησης και υγιεινής Septona, συνεχίζοντας τη δυναμική της ανάπτυξη και αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και μεριδίων στην ελληνική αγορά.

Οι επενδύσεις των 70 εκατ. ευρώ

Η περαιτέρω επέκταση της δυναμικότητάς της αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία. Με το νέο επενδυτικό πλάνο ύψους 70 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, η Septona αναμένεται να αυξήσει τη δυναμικότητά της με την προσθήκη νέων μονάδων και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Στόχος είναι η διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματος της εταιρείας, εξειδικευμένης στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και βαμβακιού. Η νέα φάση του επενδυτικού πλάνου ξεκίνησε στο τέλος του 2024 και θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, προβλέπει νέες επενδύσεις, με παραγωγική είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων προσωπικής περιποίησης που απευθύνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Το επενδυτικό μας πλάνο αποτελεί την έμπρακτη δέσμευση στην αποστολή μας για την κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών του ανθρώπου με ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα και μας φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση του οράματος μας για υποστήριξη του ανθρώπου σε κάθε στιγμή φροντίδας σε όλο τον κύκλο ζωής του», τονίζεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Είναι σημαντικό δε να επισημανθεί ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα της μεγέθυνσης που η εταιρεία έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια, προήλθε από οργανική ανάπτυξη, που είχε ως βασικό της άξονα το προηγούμενο επενδυτικό πλάνο της περιόδου 2019-2023, ύψους 50 εκατ. ευρώ, με κύριο στόχο την περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Διεύρυνση προϊοντικής γκάμας και ψηφιακός μετασχηματισμός

Στις προτεραιότητες της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνεται επίσης η συνεχής επένδυση στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) με στόχο τον εμπλουτισμό των κατηγοριών προσωπικής υγιεινής και βρεφικής φροντίδας, με έμφαση σε δερματολογικά ελεγμένα, φιλικά προς το περιβάλλον και καινοτόμα προϊόντα. η Septona είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως που διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας με βάση το βαμβάκι.

Ταυτόχρονα, επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών στρατηγικών μάρκετινγκ στις βασικές αγορές με στόχο την αύξηση της αλληλεπίδρασης με τον καταναλωτή και της αναγνωρισιμότητας του brand, αλλά και στη διείσδυση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης, με στοχευμένες πρωτοβουλίες για ενίσχυση μεριδίων σε Ευρώπη, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή μέσω τοπικών ενεργειών μάρκετινγκ, καινοτομίας προϊόντων και προσαρμογής στις τοπικές ανάγκες.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες για την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προσωπικής φροντίδας και την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το εξαγωγικό της προφίλ. Η πορεία ξεκίνησε με συνεργασίες με όλους τους Ευρωπαίους λιανέμπορους στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, επεκτείνοντας την παρουσία της εταιρείας σε 70 χώρες παγκοσμίως.

Παράλληλα, τα τελευταία δέκα χρόνια, η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην κατηγορία των επωνύμων προϊόντων με σκοπό την ενδυνάμωσή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα Septona να έχουν παρουσία σήμερα σε 45 χώρες.

Εντός του 2025 προωθείται το λανσάρισμα της νέας προϊοντικής σειράς Septona Dermasoft στην κατηγορία των κρεμοσάπουνων και αφρόλουτρων στην Ελλάδα και στην αγορά του εξωτερικού, ενώ η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην κατηγορία των βρεφικών πανών μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας αποτελεί βασική στόχευση για εφέτος. Να σημειωθεί εδώ ότι η Septona εισήλθε μόλις το 2024 στην κατηγορία της βρεφικής πάνας.

Επιτυχημένη χρονιά το 2024 με πωλήσεις 120 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ «Το 2024 ολοκληρώσαμε άλλη μια αναμφίβολα επιτυχημένη χρονιά για τη Septona. Μέσα σε ένα ρευστό μακροοικονομικό περιβάλλον με ποικιλόμορφες προκλήσεις και γεωπολιτικές αναταράξεις, η Εταιρεία βελτίωσε τα κρίσιμα μεγέθη της, καταδεικνύοντας την ορθότητα των στρατηγικών της επιλογών και την αταλάντευτη δέσμευση στην άρτια υλοποίησή τους».

Ειδικότερα, το 2024 οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 119,7 εκατ. ευρώ, έναντι 113,2 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,74%, με τα επώνυμα προϊόντα Branded Business να αναπτύσσονται κατά 32% σε σχέση με το 2023.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 53,7 εκατ. ευρώ έναντι 45,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 17,25%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,5% από την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων για την χρήση 2024 ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,3% σε σχέση με το 2023, ενώ ο όμιλος εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους 3,15 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 52,17% σε σχέση με τη χρήση 2023.

Το δε απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου την 31/12/2024 ανήλθε σε 229 μισθωτούς και 538 ημερομίσθιους.

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο

Η Septona σχεδιάζει και παράγει προϊόντα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών στον τομέα της προσωπικής περιποίησης και υγιεινής. Με υψηλή προστιθέμενη αξία, οι σειρές της Septona Calm & Care, Antibacterial, Dermasoft και Cotton Care είναι προϊόντα ελληνικού σχεδιασμού και παραγωγής και καλύπτουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, διατηρώντας την προτίμηση των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.

«Η μεγάλη τεχνογνωσία και οι συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων έχουν εξασφαλίσει την μακρόχρονη εμπιστοσύνη των πελατών της εταιρείας, με αποτέλεσμα η Septona να παράγει σήμερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τους μεγαλύτερους εμπόρους λιανικής παγκοσμίως, καθώς και παγκοσμίως γνωστά Brands που της έχουν εμπιστευτεί την παραγωγή των προϊόντων τους. Η ποιότητα και η υψηλή καινοτομία που προσφέρει η Εταιρεία έχει αναγνωριστεί ευρέως από καταναλωτές και πελάτες», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην οικονομική έκθεση.

Μισός αιώνας παρουσίας στην ελληνική αγορά

Η Septona είναι μία 100% ελληνική οικογενειακή εταιρεία με 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Ιδρύθηκε το 1975 με πρωταρχικό σκοπό την παραγωγή μπατονετών και σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων προσωπικής υγιεινής, όπως μωρομάντηλα, βρεφικά και παιδικά καλλυντικά, δίσκους και μαντήλια ντεμακιγιάζ, σερβιέτες, υγρά μαντήλια καθαρισμού και υποσέντονα.

Σήμερα, είναι μία σύγχρονη επιχείρηση με όλα τα χαρακτηριστικά μίας διεθνούς εταιρείας και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παραγωγούς προϊόντων ατομικής φροντίδας παγκοσμίως με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 70 χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Η Septona σήμερα απασχολεί περισσότερους από 760 εργαζόμενους στα πέντε εργοστάσιά της στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στο σύγχρονο εργοστάσιο στη Βουλγαρία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εξαγωγών στις χώρες κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία διαθέτει τέσσερα κέντρα διανομής στην Ευρώπη, ενώ το 55% του τζίρου της προέρχεται από την παρουσία της στις διεθνείς αγορές. Σημαντικότερες αγορές αποτελούν αυτές της Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Ελβετίας και των αραβικών χωρών. Η Septona έχει παρουσία επίσης σε αγορές όπως ΗΠΑ, Νότια Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Αυστραλία αλλά και Ζιμπάμπουε και Μογγολία.