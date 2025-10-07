CEO AMD: Οι επικριτές της τεχνητής νοημοσύνης «σκέφτονται πολύ στενόμυαλα»

Η AMD βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες λόγω της συνεργασίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που προχώρησε με την OpenAI, μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες υποδομών μέχρι σήμερα. H άνοδος σχεδόν 24% που σημείωσε η μετοχή της μετά το σημαντικό deal, έδωσε μεγάλη ώθηση χθες στην Wall Street στέλνοντας σε νέα υψηλά τους δείκτες.

Η AMD βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες λόγω της συνεργασίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που προχώρησε με την OpenAI, μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες υποδομών μέχρι σήμερα. H άνοδος σχεδόν 24% που σημείωσε η μετοχή της μετά το σημαντικό deal, έδωσε μεγάλη ώθηση χθες στην Wall Street στέλνοντας σε νέα υψηλά τους δείκτες.

Προσυνεδριακά η μετοχή ενισχύεται 4% την Τρίτη, ενώ φέτος έχει σημειώσει άνοδο 35% μέχρι και το χθεσινό κλείσιμο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δείχνει να οδηγεί κάθε επενδυτική κίνηση στις αγορές με το «AI boom» να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που πιστεύουν πως οι αγορές θα πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικές απέναντι στο ράλι της, με ορισμένους να μιλούν ακόμα και για φούσκα.

Σε αυτούς απάντησε η CEO της Advanced Micro Devices (AMD), Λίζα Σου, όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες ότι οι μαζικές επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι υπερβολικές, τονίζοντας πως είναι καιρός ο κόσμος της τεχνολογίας να σκεφτεί με πολύ πιο ανοιχτό μυαλό σε ότι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτός είναι ένας πολύ στενός τρόπος σκέψης» τόνισε. «Πρέπει να εξετάσουμε πραγματικά τι μπορεί να κάνει η δύναμη αυτής της τεχνολογίας για τον κόσμο» ανέφερε.

Η Σου τόνισε ότι η εταιρεία «επενδύει με τον σωστό ρυθμό επειδή θέλουμε να επιταχύνουμε... αυτό είναι ένα σημείο όπου όταν οι εταιρείες και οι συνεργάτες κάνουν τολμηρές κινήσεις, θα ανταμειφθούν».

Σχετικά με την συμφωνία με την OpenAI, η Σου δήλωσε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα «δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων« για την AMD τα επόμενα χρόνια, ενώ αυτή κορυφώνει τις μακροχρόνιες συζητήσεις με την OpenAI.

Η Σου τόνισε ότι η άνθηση της AI βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή είναι η αρχή ενός δεκαετούς υπερ-κύκλου», είπε, προσθέτοντας ότι οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης να μεταμορφώσει τις βιομηχανίες, από τα χρηματοοικονομικά έως την υγειονομική περίθαλψη και την έρευνα, μόλις τώρα αρχίζουν να ξεδιπλώνονται.

Η είδηση ​​έρχεται αμέσως μετά την επένδυση στοίχημα των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Nvidia στην OpenAI, υπογραμμίζοντας την κλιμακούμενη κούρσα για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia ανακοίνωσε επίσης μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel για την από κοινού ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και προϊόντων υπολογιστών.

Η AMD έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθώντας να μειώσει την κυριαρχία της Nvidia στις GPU τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia ελέγχει περίπου το 90% της αγοράς.

Η Wall Street είναι συγκρατημένα αισιόδοξη για τη συμφωνία OpenAI της AMD.

Ο αναλυτής της Barclays, Tom O'Malley, δήλωσε ότι η συμφωνία η οποία περιλαμβάνει warrants μετοχών που ενεργοποιούνται από vesting milestones και στόχο τιμής μετοχής 600 δολαρίων, «έχει σχεδιαστεί για να είναι αμοιβαία επωφελής», αλλά στοχεύει επίσης στην «άνοδο της μετοχής».

Εκτιμά ότι η συμφωνία θα μπορούσε να προσθέσει 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα και 3 δολάρια ανά μετοχή σε τριμηνιαία κέρδη ανά μετοχή έως το 2030, εάν η ανάπτυξη προχωρήσει όπως αναμένεται.

Φωτό @ AP