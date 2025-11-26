Ειδήσεις | Ελλάδα

Ρόδος: Έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης, ένας σοβαρά τραυματίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρόδος: Έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης, ένας σοβαρά τραυματίας
Ένας 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε τη ζωή του και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ τραυματίστηκε σοβαρά, τις πρωινές ώρες, σήμερα (Τετάρτη 26 Νοεμβρίου), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη Ρόδο.

Τελευταία ενημέρωση 13.02

Ένας 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε τη ζωή του και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ τραυματίστηκε σοβαρά, τις πρωινές ώρες, σήμερα (Τετάρτη 26 Νοεμβρίου), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη Ρόδο.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν άγαμος, ενώ ο 39χρονος είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Τι περιλαμβάνει

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη το Μουντιάλ 2026

tags:
Ρόδος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider