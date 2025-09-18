Intel: Εκτόξευση 30% για τη μετοχή μετά την ανακοίνωση τoυ deal με την Nvidia

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel στο πλαίσιο συμφωνίας για την από κοινού ανάπτυξη chip για υπολογιστές και κέντρα δεδομένων, μια απροσδόκητη κίνηση για να στηρίξει έναν προβληματικό αντίπαλο, ο οποίος τον περασμένο μήνα συμφώνησε να παραχωρήσει στην αμερικανική κυβέρνηση μερίδιο 10% στο μετοχικό του κεφάλαιο.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel στο πλαίσιο συμφωνίας για την από κοινού ανάπτυξη chip για υπολογιστές και κέντρα δεδομένων, μια απροσδόκητη κίνηση για να στηρίξει έναν προβληματικό αντίπαλο, ο οποίος μόλις τον περασμένο μήνα συμφώνησε να παραχωρήσει στην αμερικανική κυβέρνηση μερίδιο 10% στο μετοχικό του κεφάλαιο.

Συγκεκριμένα, η Nvidia θα αγοράσει μετοχές της Intel στα 23,28 δολάρια, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες την Πέμπτη.

Η Intel θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία γραφικών της Nvidia σε επερχόμενα chip υπολογιστών και θα παρέχει επίσης τους επεξεργαστές της για προϊόντα data center που βασίζονται σε υλικό Nvidia. Οι δύο εταιρείες δεν έδωσαν χρονοδιάγραμμα για το πότε θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα εξαρτήματα και δήλωσαν ότι η ανακοίνωση δεν επηρεάζει τα μελλοντικά τους σχέδια, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Μετά την είδηση η μετοχή της Intel εκτοξεύεται έως και 30% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Τα νέα κεφάλαια για την Intel έρχονται μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποκτήσει περίπου 10% μερίδιο τον Αύγουστο και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει την συμφωνία. Επίσης, η ιαπωνική SoftBank, η οποία έχει δεσμευτεί να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια στην κατασκευή τσιπ και υποδομών cloud στις ΗΠΑ, πραγματοποίησε μια απροσδόκητη επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα ενώ παράλληλα η Intel συγκεντρώνει μετρητά πουλώντας περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο αντιπάλων υπογραμμίζει πώς έχει μετατοπιστεί η ισορροπία δυνάμεων στη βιομηχανία υπολογιστών. Η Intel λαμβάνει οικονομική ενίσχυση και πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογία της αγοράς από μια εταιρεία την οποία κάποτε αδυνατούσε να ακολουθήσει την εξέλιξή της στον συγκεκριμένο απαιτητικό κλάδο.

«Αυτή η ιστορική συνεργασία συνδέει στενά την τεχνητή νοημοσύνη και την επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύ της Nvidia με τις CPU της Intel και το τεράστιο οικοσύστημα x86 - μια σύντηξη δύο πλατφορμών παγκόσμιας κλάσης», αναφέρει σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζενσέν Χουάνγκ.

«Μαζί, θα επεκτείνουμε τα οικοσυστήματά μας και θα θέσουμε τα θεμέλια για την επόμενη εποχή της πληροφορικής» πρόσθεσε.