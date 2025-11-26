«Καμπανάκι» ΔΝΤ για Γερμανία: Η ανάπτυξη κινδυνεύει χωρίς μεταρρυθμίσεις

Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα παρουσιάσει άνοδο 1% το 2026 με επιτάχυνση στο 1,5% το 2027. Ωστόσο, «οι κίνδυνοι για τις προοπτικές κλίνουν προς τα κάτω».

Η γερμανική ανάπτυξη κινδυνεύει να υποαποδώσει και να αντιμετωπίσει δυσκολίες για ουσιαστική επέκταση, εάν δεν επιδιώξει «τολμηρές» μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα παρουσιάσει άνοδο 1% το 2026 με επιτάχυνση στο 1,5% το 2027. Ωστόσο, «οι κίνδυνοι για τις προοπτικές κλίνουν προς τα κάτω».

«Ενώ οι υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να δώσουν ώθηση στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν περιορισμένες», ανέφερε το ΔΝΤ. «Χωρίς περαιτέρω τολμηρές μεταρρυθμίσεις τόσο σε εγχώριο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια επίμονα δύσκολη μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης» πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ τόνισε τον θετικό αντίκτυπο του ορόσημου του νομοσχεδίου δαπανών του Μερτς με το ταμείο 500 δισ. ευρώ για άμυνα και υποδομές εκτιμώντας ότι «η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να δώσει μια ευπρόσδεκτη ώθηση στην ανάπτυξη». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το Βερολίνο πρέπει να δαπανήσει τα χρήματα με υπευθυνότητα μετά και την άρση του φρένου χρέους.

«Οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι από τη μεταρρύθμιση του φρένου χρέους κατευθύνονται κυρίως σε μέτρα που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, όπως οι υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις και η μείωση των υψηλών πραγματικών οριακών συντελεστών φόρου εισοδήματος, υποστηρίζοντας εθνικές προτεραιότητες όπως η αύξηση των αμυντικών δαπανών», επεσήμανε το ΔΝΤ.

«Τα μέτρα που είναι δημοσιονομικά δαπανηρά, όπως οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για συγκεκριμένους τομείς, θα πρέπει να αποφεύγονται» συμπλήρωσε το ΔΝΤ, καταλήγοντας πως: «η υπερβολική γραφειοκρατία παραμένει περιορισμός στην παραγωγικότητα».