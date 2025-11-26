Ειδήσεις | Ελλάδα

Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ - Οι ώρες

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε πως σήμερα, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ, μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα έλαβε χώρα το πρωί στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όταν 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα με αποτελέσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική Πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Τζάνειο. Κατά πληροφορίες, ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο όμως κατέληξε στο νοσοκομείο. Στο σημείο παραβρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και συνδικαλιστές της ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ, οι οποίοι προτείνουν άμεσα στάση εργασίας σε όλο το δίκτυο.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει: «Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ»

