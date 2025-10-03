Κυριακούλης: Εγκρίθηκε από το ΔΣ ομολογιακό δάνειο 8 εκατ. ευρώ από την GSI Invest GmbH

Η γερμανική εταιρεία GSI Invest GmbH ελέγχεται από τους κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι, μέσω της Indigo Marine Inc., κατέχουν έμμεσα το 26,75% των μετοχών της Κυριακούλης.

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:



Αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Διοίκησης, το Σχέδιο της προτεινόμενης Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου και την από 3.10.2025 έκθεση αξιολόγησης της λήψης δανείου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασιλείου Ζαφειρόπουλου, ΑΜ ΣΟΕΛ 48791, της Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Α.Μ. ΣΟΕΛ: E120, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 3.10.2025, αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, την άδεια για την κατάρτιση σύμβασης ομολογιακού δανείου με το συνδεδεμένο μέρος “GSI Invest GmbH” ως Αρχικού Ομολογιούχου και ειδικότερα την παροχή ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000 €) από τον Αρχικό Ομολογιούχο προς την Εταιρεία, με διάρκεια δύο (2) έτη, σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο τέσσερα τοις εκατό (4%), αρχής γενομένης από την ημερομηνία εκταμίευσης, και αποπληρωμή του κεφαλαίου μετά των αναλογούντων τόκων εφάπαξ σε μια δόση κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου και της περιόδου εκτοκισμού, χωρίς εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις. Το σχετικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί αφενός ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφετέρου δε στο πλαίσιο ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών, οι οποίες μπορούν άμεσα να αποβούν προς όφελος της Εταιρείας.



Η προτεινόμενη δανείστρια είναι η γερμανική εταιρεία GSI Invest GmbH που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία ως νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα από τους κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι, μέσω της Indigo Marine Inc., κατέχουν έμμεσα το 26,75% των μετοχών της Εταιρείας.



Σύμφωνα με το άρθρο 100 §3 ν. 4548/2018, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας