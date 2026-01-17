Γεραπετρίτης για το Γ. Βασιλείου: Ένας πραγματιστής πατριώτης, όχι των εύκολων συνθημάτων

Ο υπ. Εξωτερικών παραβρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

«Στο πρόσωπο του Γιώργου Βασιλείου συνυπήρχαν αρμονικά μια σειρά από ιδιότητες που σπάνια συναντάμε στο ίδιο πρόσωπο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε επικήδειο που εκφώνησε κατά την εξόδιο ακολουθία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

«Οι βαθιές δημοκρατικές ρίζες, η ευρυμάθεια, η αγάπη για τα γράμματα και τις τέχνες, ο λογισμός, αλλά και το όραμα, η παραδειγματική εργατικότητα, η ρηξικέλευθη παρουσία στην πολιτική σκηνή. Ένας άνθρωπος που είχε αναγάγει την τέχνη της σύνθεσης σε αξίωμα ζωής, που εξέφραζε την αριστοτέλεια μεσότητα καλύτερα από τον καθένα».

Όπως ανέφερε, συνεργάστηκε γόνιμα και παραγωγικά, όταν χρειάστηκε, ακόμη και με τον μεγάλο του πολιτικό αντίπαλο, τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, σε μια κίνηση που προσδίδει τεράστια λάμψη και στις δύο αυτές μεγάλες μορφές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Σημείωσε πως υπήρξε ο άνθρωπος που με το εκσυγχρονιστικό και το μεταρρυθμιστικό του έργο έθεσε τα θεμέλια για την Κύπρο του 21ου αιώνα. Μια Κύπρο ζωντανή, δυναμική και ευημερούσα, παρά το βαθύ και εισέτι ανεπούλωτο τραύμα της εισβολής και κατοχής σημαντικού μέρους του νησιού.

Σε διπλωματικό επίπεδο, επεσήμανε πως διακρίθηκε για τη σταθερή προσήλωσή του στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και για τις άοκνες προσπάθειές του για ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα προς αυτή την κατεύθυνση.

«Τρεις δεκαετίες αργότερα, το αίτημα για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού παραμένει επίκαιρο και ενεργό, τη στιγμή που η εικόνα της Λευκωσίας, της μοναδικής διαιρεμένης πρωτεύουσας στην Ευρώπη, αποτελεί μια ανοιχτή πληγή, ένα όνειδος στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα».

«Η Κύπρος συνεχίζει τον δίκαιο αγώνα του Γιώργου Βασιλείου σε απόλυτη σύμπνοια με την Ελληνική Δημοκρατία. Εκφράζουμε την ελπίδα η πρόσφατη αναβάθμιση του ζητήματος στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα προς όφελος της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

«Μιλάμε συχνά, και δικαίως, για το πόσο δύσκολο και σπουδαίο επίτευγμα ήταν από πολιτική άποψη η ένταξη της Κύπρου σε μια εποχή που πολλοί υποστήριζαν ότι επρόκειτο για έναν στόχο ανέφικτο», ανέφερε και πρόσθεσε πως ωστόσο, όσοι είναι εξοικειωμένοι με τη διευρυνσιακή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουν πόσο πολύπλοκο και απαιτητικό είναι το τεχνικό κομμάτι της προσαρμογής στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

«Είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει χρόνια και να κρατά μια χώρα μακριά από την Ευρώπη για δεκαετίες. Και τη διαδικασία αυτή ο Γιώργος Βασιλείου την έφερε σε πέρας κατά τρόπο υποδειγματικό, με αποτέλεσμα η Κύπρος να είναι έτοιμη και σε τεχνικό επίπεδο όταν ολοκληρώθηκε η πολιτική διαδικασία για την ένταξή της», υπογράμμισε.

Επεσήμανε πώς ο Γιώργος Βασιλείου ήταν άνθρωπος αισιόδοξος, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι αιθεροβατούσε. «Αντίθετα, προερχόταν από το θετικό πνεύμα που χαρακτήριζε το σύνολο της ψυχοσύνθεσης και της δράσης του, από την πίστη του ότι κανένας αγώνας δεν πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων χαμένος, αν δεν καταβληθεί το μείζον της προσπάθειας από όλους όσους εμπλέκονται σε αυτόν».

«Ένας πραγματιστής πατριώτης, όχι των εύκολων συνθημάτων. Η δημαγωγία για τον Γιώργο Βασιλείου ήταν μια άγνωστη υπόθεση».

«Έφυγες σε μέρες σπουδαίες για τον Ελληνισμό, μέσα στην Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στιγμές υπερηφάνειας για την Κύπρο και για ολόκληρο τον Ελληνισμό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Σήμερα η Κύπρος και σύσσωμος ο Ελληνισμός σε αποχαιρετά ως ένα άξιο τέκνο που άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη σημερινή ταυτότητα του νησιού. Αλλά και η μητέρα Ελλάδα, οι άνθρωποι, οι παλαιότεροι που πρόλαβαν την εποχή σου, που σε γνώρισαν προσωπικά και συνεργάστηκαν μαζί σου, και οι νεότεροι που σε έμαθαν μέσα από αφηγήσεις και διαβάσματα - αλλά και οι τόποι: η Βυτίνα της εκ μητρός καταγωγής σου, η Μυτιλήνη της παιδικής σου ηλικίας. Οι τόποι που ποτέ δεν ξέχασες και τους ένιωθες πάντα ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής σου διαδρομής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ