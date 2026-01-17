Στους δρόμους οι Δανοί κατά των σχεδίων Τραμπ για την Γροιλανδία - «Γιάνκηδες, φύγετε»

Οι διαμαρτυρίες συνέπεσαν με την επίσκεψη αντιπροσωπείας Αμερικανών βουλευτών στη Δανία, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει στήριξη από το Κογκρέσο για να αναχαιτίσει τον Τραμπ.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη Δανία για να διαμαρτυρηθούν για τις φιλοδοξίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας τη βαθιά ανησυχία για το μέλλον του αρκτικού νησιού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στις μεγαλύτερες πόλεις της σκανδιναβικής χώρας, με πλήθη να συγκεντρώνονται στο κέντρο της Κοπεγχάγης και έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, παράλληλα με συγκεντρώσεις στο Άαρχους, το Άαλμποργκ και το Οντένσε. Μια διαδήλωση επρόκειτο να ξεκινήσει αργότερα και στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ.

Η Δανία και η Γροιλανδία παραμένουν σε αδιέξοδο με τις ΗΠΑ για το μέλλον του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου, καθώς ο Τραμπ επιμένει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τον έλεγχο του ημιαυτόνομου εδάφους που υπάγεται στο Βασίλειο της Δανίας - μια φιλοδοξία που έχει απορριφθεί κατ’ επανάληψη από Δανούς και Γροιλανδούς.

Χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν τις χαμηλές θερμοκρασίες στη δανέζικη πρωτεύουσα, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Οι ΗΠΑ έχουν αρκετό ICE», «Γιάνκηδες, φύγετε» και «Δεν πωλείται», αναφερόμενα στις προτάσεις του Τραμπ να αγοράσει το νησί.

Danes & Greenlanders gather at Copenhagen’s City Hall Square (Rådhuspladsen) to defend Greenland’s sovereignty and say NO to foreign annexation interests. Greenland belongs to Greenlanders! (They say) #StandWithGreenland pic.twitter.com/V4dC4067XB — Diego Díaz Martín (@DDiazMartin) January 17, 2026

«Πολλοί άνθρωποι είναι βαθιά ανήσυχοι. Υπάρχουν πολλοί Γροιλανδοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν», δήλωσε η Τζούλι Ράντεμαχερ, πρόεδρος της εθνικής οργάνωσης Γροιλανδών στη Δανία και μία από τις βασικές διοργανώτριες της εκδήλωσης. «Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Γροιλανδία δεν θέλει να γίνει αμερικανική».

Οι διαμαρτυρίες συνέπεσαν με την επίσκεψη αντιπροσωπείας Αμερικανών βουλευτών στη Δανία, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει στήριξη από το Κογκρέσο για να αναχαιτίσει τον Τραμπ. Ο πρόεδρος την Παρασκευή κλιμάκωσε τη ρητορική του, λέγοντας ότι «ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες αν δεν συμφωνήσουν με τη Γροιλανδία, γιατί χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια».

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει επιδιώξει να χρησιμοποιήσει τη σαρωτική ατζέντα δασμών του για να ασκήσει πίεση σε άλλες χώρες, ώστε να κάνουν οικονομικές παραχωρήσεις και να ευθυγραμμιστούν με τις προτεραιότητες της εξωτερικής του πολιτικής.

«Δεν πρόκειται μόνο για τη Γροιλανδία· πρόκειται για τον σεβασμό των λαών και των συνόρων, και για το γεγονός ότι οι μικρές κοινωνίες δεν πρέπει να πιέζονται από μεγάλες δυνάμεις», δήλωσε η Άνια Γκάισλερ, Γροιλανδή που ζει στη Δανία, μιλώντας από το βήμα έξω από το δημαρχείο της Κοπεγχάγης κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. «Σήμερα, είμαστε όλοι Γροιλανδοί».

Η Μπέντε Χέγκελουντ, γεννημένη στη Γροιλανδία από μητέρα Γροιλανδή και πατέρα Δανό, έφτασε στη διαδήλωση κρατώντας μια γροιλανδική σημαία για να δείξει τη στήριξή της στην κοινότητά της.

«Δημιουργεί ανασφάλεια. Νιώθουμε θυμό και ότι έχουμε προσβληθεί», είπε. «Όμως αισθάνομαι ανακούφιση βλέποντας την ενότητα που παρατηρούμε σήμερα από το ΝΑΤΟ, τον Καναδά και τους γείτονές μας, και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι αμφισβητούν όσα κάνει ο Τραμπ».

Στο μεταξύ, στο Νουούκ είχαν επίσης προγραμματιστεί διαμαρτυρίες έξω από το αμερικανικό προξενείο, με τις αρχές να προειδοποιούν τους Αμερικανούς στην περιοχή να «παραμείνουν σε επαγρύπνηση» και να «κρατούν χαμηλό προφίλ».

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την επίσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να εκτονωθούν οι απειλές και να αποκατασταθούν οι τεταμένες σχέσεις. Αν και οι συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν κατάφεραν να άρουν το αδιέξοδο, οι διπλωμάτες συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το στρατηγικής σημασίας νησί.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι η ομάδα εργασίας θα συνεχίσει τις τεχνικές συνομιλίες για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, σε αντίθεση με το μήνυμα που εξέπεμπαν οι Δανοί και οι Γροιλανδοί.

«Το σκοτεινό σύννεφο που αιωρείται πάνω από εμάς γίνεται όλο και πιο σκοτεινό», δήλωσε η Ράντεμαχερ, μία από τις διοργανώτριες των διαδηλώσεων. «Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από ανθρώπους που μου τηλεφωνούν σε κατάσταση έντονης αγωνίας. Πλέον παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη σε κρίση για τους Γροιλανδούς στη Δανία».