Κακλαμάνης: Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη «νέα Αφρική»

Επίσημη τελετή Μνημονίου Συνεργασίας του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης και της Enterprise Greece.

«Η Ελλάδα, με την ιστορική της παρουσία, τη γεωστρατηγική της θέση και το ανθρώπινο κεφάλαιό της, μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη νέα αναπτυξιακή πραγματικότητα που δημιουργείται στην αφρικανική ήπειρο». Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, απευθύνοντας ομιλία στην επίσημη τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης και της Enterprise Greece, που πραγματοποιήθηκε χθες, στην Αθηναϊκή Λέσχη. Το μνημόνιο υπεγράφη παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα εξωστρέφειας και οικονομικής διπλωματίας, κ. Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στους «διαχρονικά στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας της χώρας μας με πολλά κράτη της αφρικανικής ηπείρου και στους στρατηγικούς δεσμούς που μας ενώνουν με χώρες όπως η Αίγυπτος». Υπογράμμισε παράλληλα τους «πολιτισμικούς δεσμούς που αναπτύσσονται μέσω της ελληνικής παρουσίας στην Αφρική αλλά και της παρουσίας αφρικανικών κοινοτήτων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία». Επεσήμανε, ωστόσο, πως αν και «η αφρικανική ήπειρος ξεκινά μερικές δεκάδες μίλια νότια της Κρήτης, παραμένει σε μεγάλο βαθμό μία τέρα ιγκόγνιτα για εμάς».

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής, «σήμερα πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε κοντά μας μια «νέα Αφρική» που προσφέρει πολλές ευκαιρίες στην ελληνική διπλωματία και τους Έλληνες επιχειρηματίες».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης υπογράμμισε πως δεδομένου ότι «η Ελλάδα διαθέτει τεχνογνωσία, επιχειρηματικό δυναμισμό, ισχυρή ναυτιλία, τουρισμό, αγροδιατροφικό τομέα, ενέργεια και καινοτομία» καλείται να παίξει έναν ιδιαίτερα δυναμικό ρόλο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε επίσης πως «η Βουλή των Ελλήνων σαφώς και στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της χώρας, την οικονομική διπλωματία και τη διεθνή συνεργασία», στοχεύοντας σε δράσεις που συμβάλλουν στην εμβάθυνση των σχέσεων με την αφρικανική ήπειρο. Ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, το οποίο μέσω της σύμπραξής του με την Enterprise Greece ενισχύει περαιτέρω αυτή την αποστολή, προσδίδοντάς της στρατηγικό βάθος και θεσμική συνέχεια. «Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί ένα βήμα να έρθουμε πιο κοντά. Να γνωριστούμε καλύτερα. Να χτίσουμε ένα κοινό μέλλον» κατέληξε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ