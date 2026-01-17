Ειδήσεις | Ελλάδα

Συλλήψεις φυγόποινων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συλλήψεις φυγόποινων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Συνολικά τέσσερα άτομα συνελήφθησαν κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από αστυνομικούς διαφόρων υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.

Συγκεκριμένα ένας 41χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην περιοχή της Ασπροβάλτας, από αστυνομικούς του Α.Τ. Βόλβης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 ετών, για παράνομη διακίνηση μεταναστών και πλαστογραφία.

Ένας 39χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του μονομελούς εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και χρηματική ποινή 2.600 ευρώ για ληστεία.

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ελέγχων συνελήφθη και ένας 22χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς του τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτή Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής όπως και 20χρονος αλλοδαπός, η σύλληψη του οποίου έγινε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτή Κιλκίς, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψή και προσαγωγή ενώπιον του για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημόσιο: Χρωστάει 3,8 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους

Οι επαγγελματικές αποφάσεις του 2026 και οι αποτυχίες που λειτουργούν ως σκαλοπάτι για την περαιτέρω εξέλιξη

Πώς δε θα έχουμε ξανά μπλόκα (III): Φροντίδα στον αγροτουρισμό πριν σβήσουν τα χωριά

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider