Τσίπρας: Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη

Όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα, αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

"Η χώρα μας έχει τη χειρότερη δυνατή κυβέρνηση, από τη μεταπολίτευση και μετά, κι έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή, από μια ριζικά διαφορετική πορεία", επισήμανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του βιβλίου του "Ιθάκη" στη Θεσσαλονίκη.

"Η επόμενη μέρα για τον τόπο θα είναι διαφορετική μόνο αν έχουμε το σχέδιο να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές και να υλοποιήσουμε τις μεγάλες και αναγκαίες προοδευτικές τομές. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δουλεύω και δουλεύουμε εντατικά και μεθοδικά αυτό το σχέδιο. Μπορούμε και ξέρουμε ποια είναι η ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα. Έχουμε πυξίδα", είπε ο κ. Τσίπρας.

Παράλληλα επισήμανε ότι "ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα. Ούτε μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, έχουμε τέτοιες".

"Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει το Κράτος σε λάφυρο"

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έχουν μετατρέψει το κράτος σε δικό τους "λάφυρο" και υπογράμμισε: "Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο παγίδες και κινδύνους, δυστυχώς η χώρας μας έχει τη χειρότερη κυβέρνηση στη μεταπολιτευτική της ιστορία. Μια κυβέρνηση που έχει μετατρέψει το κράτος σε εργαλείο στυγνής εκμετάλλευσης των πολλών, κοινωνικής αδικίας, ανεντιμότητας, περιφρόνησης και καταδίωξης της δικαιοσύνης. Ήρθαν στην εξουσία μιλώντας για «αριστεία» και «αξιοκρατία» και τι έχουμε σήμερα; Ένα κράτος κομματικό. Ένα κράτος συγκεντρωτικό. Ένα κράτος λάφυρο".

Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο FIR Αθηνών είπε ότι ήταν "αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής" και πρόσθεσε ότι η σύμβαση για ένα νέο υπερσύγχρονο σύστημα είχε υπογραφεί από το 2019, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη " την παρέλαβε έτοιμη και την έβαλε στον πάγο".

"Πριν από πολλά χρόνια, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακούσατε για πρώτη φορά το σύνθημα για την επανίδρυση του κράτους. Το κράτος τελικά δύο δεκαετίες μετά, όχι μόνο δεν επανιδρύθηκε αλλά αναπαλαιώθηκε", τόνισε.

Επίθεση στην κυβέρνηση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, Mercosur

Αναφερόμενος στα προβλήματα των αγροτών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για "ένα σύστημα επιδοτήσεων χωρίς διαφάνεια, χωρίς επαρκείς ελέγχους, χωρίς θεσμική θωράκιση". Επιτέθηκε επίσης, στην κυβέρνηση γιατί ψήφισε τη συμφωνία MERCOSUR.

"Η χώρα χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική"

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και για την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει και για τη στάση του στα διεθνή θέματα και τάχθηκε υπέρ της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.

"Μια κυβέρνηση δήθεν κεντροδεξιά που τον τόνο, όμως, πάντα τον δίνουν τα ακροδεξιά δεκανίκια, που από τη μία μέρα στην άλλη, από αντισημίτες έγιναν υπερασπιστές των πιο ακραίων ισραηλινών θέσεων. Και απο φιλορώσοι έγιναν υπέρμαχοι της δήθεν «σωστής πλευράς της ιστορίας». Και σήμερα ως δια μαγείας έγιναν Τραμπικότεροι του Τραμπ", είπε.

Με τη φράση "πες το" οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση τον προέτρεψαν να μιλήσει για τα επόμενα βήματα του, αλλά ο κ. Τσίπρας περιορίστηκε σε ένα χαμόγελο.

Σχολίασε, επίσης, την κριτική που δέχθηκε ο νομικός Αντώνης Σαουλίδης, για τη συμμετοχή του ως ομιλητής στην παρουσίαση επειδή είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ με το οποίο είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής.

Αφού του ευχήθηκε χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή ο κ. Τσίπρας σημείωσε: "Είχε την τιμητική του όλες τις προηγούμενες μέρες ο Αντώνης Σαουλίδης, όχι για τη γιορτή του, αλλά για την επιλογή του να συμμετάσχει στην παρουσίαση της "Ιθάκης". Και θαρρώ πρώτη φορά η συμμετοχή στην παρουσίαση ενός βιβλίου αποτελεί ένα τόσο σημαντικό πολιτικό αμάρτημα. Είναι σημείο των καιρών όμως".

Στην ομιλία του ο κ. Σαουλίδης είπε ότι "χρειαζόμαστε μια μεγάλη δημοκρατική προδευτική παράταξη" και ζήτησε "να αποφύγουμε το αναμάσημα των παλιών διαχωρισμών, όχι για να ξεχάσουμε, αλλά για να προχωρήσουμε".

"Όταν μία κυβέρνηση πνίγεται στα σκάνδαλα και δεν κλονίζεται πολιτικά, δεν έχουμε σταθερότητα, έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας", τόνισε και πρόσθεσε: "Κι εδώ προκύπτει το μεγάλο παράδοξο: Εάν το 75% της κοινωνίας συμφωνεί με αυτή την ανάλυση γιατί δεν αλλάζουμε κατεύθυνση; Κι αυτό θα έπρεπε να είναι το ερώτημα από το οποίο θα έπρεπε να ξεκινάει κάθε σοβαρή προοδευτική συζήτηση.

Μάθαμε καθαρά ότι χρειαζόμαστε μία μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Μία παράταξη που εκ των πραγμάτων διακρίνεται από ευρύτητα πολιτική, πολιτιστική, ταξική και προγραμματική".

"Κάθε λιθαράκι που βοηθά να κατανοήσουμε πώς πρέπει να απαντηθούν τα ζητήματα της εποχής, όπως κάνει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, εγώ, επί της αρχής, το αντιμετωπίζω θετικά. Και γνωρίζω ότι ίσως αυτό στο κόμμα μου να μην το αντιλαμβάνονται έτσι. Είναι θεμιτό. Δεν είναι θεμιτό, όμως, να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα", είπε ο κ. Σαουλίδης.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στο "Κτήμα Σπυρόπουλος", πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών με τα μπλόκα και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ήταν επιλογή της το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, όπως και επιλογή της ήταν όσα δεν έκανε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη της υπαίθρου.

Ο 'Αρης Στυλιανού, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε "εμβληματική επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες". Τόνισε, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα και εκλογική συμπόρευση στις επόμενες εκλογές.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος, επισήμανε ότι "με την "Ιθάκη" επιχειρεί, ενδεχομένως, ο κ. Τσίπρας να κλείσει λογαριασμούς με το παρελθόν, αλλά μοιραία ανοίγει λογαριασμούς με το μέλλον". "Δεν επιτρέπεται το πολιτικό κρυφτό και ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρύβεται. Η "Ιθάκη" δίνει απαντήσεις για το χθες, αλλά, κυρίως, θέτει ερωτήματα και για το αύριο. Έχουμε χρέος να ανοίξουμε μια δύσκολη και μεγάλη συζήτηση που θα βάλει το επίδικο της επόμενης μέρας", υπογράμμισε.

Ο Κώστας Τούμπουρος, πολιτικός μηχανικός - επιχειρηματίας, είπε ότι είναι "παράδοξο" η συμμετοχή του στην παρουσίαση του βιβλίου, διότι διαφωνούσε με τη συγγραφή του στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αλλά συνειδητοποίησε ότι έκανε λάθος.

Προσερχόμενος στην εκδήλωση ο πρώην βουλευτής Χάρης Τσιόκας δήλωσε: «Η Ιθάκη επιχειρεί οχι μόνο αποτίμηση χρήσιμων εμπειριών για το χθες, ενισχύει αποφασιστικά μια κρίσιμη θεματολογία για τις ανάγκες του αύριο. Εμείς έχουμε διατυπώσει την άποψη , ότι τα προβλήματα δεν απαντώνται με εναλλαγή προσώπων ή τεχνητές συγκολλήσεις ομάδων. Απαντώνται με ιδεολογικό στίγμα αξιών, πολιτικό σχέδιο, προγραμματική πρόταση και οργανωτική επανίδρυση. Έτσι μπορεί να εκφραστεί η κοινωνική πλειοψηφία που πιέζεται και απαιτεί εναλλακτική πολιτική - όχι διαχείριση ρόλων στο ίδιο σκηνικό. Σε μια τέτοια βάση θα κριθούν οι πάντες .. .»

Τον συντονισμό στην εκδήλωση έκανε η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

Στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο "Ολύμπιον" το "παρών" έδωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πόπη Τσαπανίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Βασίλης Κόκκαλης, Συμεών Κεδίκογλου, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτ Οζγκιούρ, ο πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης, οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, η σύζυγος του Αλέκου Φλαμπουράρη Εύη Πανοτοπούλου κ.α.

Έξω από το "Ολύμπιον" σχηματίστηκε ουρά πολιτών που ήθελαν να μπουν, αλλά είχαν γεμίσει η πλατεία και ο εξώστης κι αυτός ήταν ο λόγος που καθυστέρησε η έναρξη της εκδήλωσης.

Μέλη του "Εθνικού Μετώπου" πέταξαν τρικάκια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και εναντίον του κ. Τσίπρα, έξω από τον χώρο που γινόταν η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, και 6 άτομα προσήχθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα με την κατηγορία ότι παραβίασαν την απαγόρευση συναθροίσεων που είχε ανακοινώσει η Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ