VDA: Το κόστος των νέων δασμών Τραμπ θα ήταν τεράστιο για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Αυτό που είναι κρίσιμο τώρα είναι μια έξυπνη, στρατηγική απάντηση από τις Βρυξέλλες, συντονισμένη με τις χώρες που επηρεάζονται, αναφέρει η πρόεδρος της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας, Χίλντεγκαρντ Μίλερ.

Την αντίδραση της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας VDA προκάλεσε η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες λόγω της Γροιλανδίας.

«Το κόστος αυτών των πρόσθετων δασμών θα ήταν τεράστιο για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδίως σε αυτές τις ήδη δύσκολες εποχές», δήλωσε η Χίλντεγκαρντ Μίλερ, πρόεδρος της VDA.

«Αυτό που είναι κρίσιμο τώρα είναι μια έξυπνη, στρατηγική απάντηση από τις Βρυξέλλες, συντονισμένη με τις χώρες που επηρεάζονται», πρόσθεσε η κ. Μίλερ.

Τον περασμένο μήνα, μελέτη που είδε το Reuters διαπίστωσε ότι οι γερμανικές εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ είχαν μειωθεί σχεδόν κατά 14% στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, καθιστώντας τον κλάδο τον πλέον πληγέντα της γερμανικής βιομηχανίας στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ.

