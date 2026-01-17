Tesla: Σχεδόν ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό του τσιπ AI5 αυτόνομης οδήγησης

Σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της επόμενης έκδοσης, του AI6.

Η Tesla έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του τσιπ AI5 για το σύστημα πλήρους αυτόνομης οδήγησης και βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της επόμενης έκδοσης, του AI6, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

Η Tesla στοχεύει σε κύκλο σχεδιασμού διάρκειας εννέα μηνών, για τις μελλοντικές επαναλήψεις του σχεδιασμού των τσιπ, πρόσθεσε.

Our AI5 chip design is almost done and AI6 is in early stages, but there will be AI7, AI8, AI9 … aiming for a 9 month design cycle.



Join us to work on what I predict will be the highest volume AI chips in the world by far! https://t.co/2Gibfm3yeY — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2026

Οι μετοχές της εταιρείας εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 7% στις 24 Νοεμβρίου, μετά από προηγούμενη ανάρτηση του Μασκ σχετικά με την πρόοδο στα τσιπ, τα οποία η εταιρεία χρησιμοποιεί για την υποστήριξη των λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης, καθώς και της ακόμη πρώιμης σειράς ρομπότ της.

Πέρυσι, ο Μασκ δήλωσε ότι η Tesla θα χρησιμοποιήσει τη Samsung Electronics για την παραγωγή του τσιπ επόμενης γενιάς AI6. Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συμφωνία ύψους 16,5 δισ. δολαρίων, η οποία θεωρήθηκε σημαντική επιτυχία για τον τομέα ημιαγωγών του νοτιοκορεατικού κολοσσού - έναν κλάδο που κατασκευάζει τσιπ για εξωτερικούς πελάτες.