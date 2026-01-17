Επιχειρήσεις | Διεθνή

Tesla: Σχεδόν ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό του τσιπ AI5 αυτόνομης οδήγησης

Σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της επόμενης έκδοσης, του AI6.

Η Tesla έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του τσιπ AI5 για το σύστημα πλήρους αυτόνομης οδήγησης και βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της επόμενης έκδοσης, του AI6, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

Η Tesla στοχεύει σε κύκλο σχεδιασμού διάρκειας εννέα μηνών, για τις μελλοντικές επαναλήψεις του σχεδιασμού των τσιπ, πρόσθεσε.

Οι μετοχές της εταιρείας εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 7% στις 24 Νοεμβρίου, μετά από προηγούμενη ανάρτηση του Μασκ σχετικά με την πρόοδο στα τσιπ, τα οποία η εταιρεία χρησιμοποιεί για την υποστήριξη των λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης, καθώς και της ακόμη πρώιμης σειράς ρομπότ της.

Πέρυσι, ο Μασκ δήλωσε ότι η Tesla θα χρησιμοποιήσει τη Samsung Electronics για την παραγωγή του τσιπ επόμενης γενιάς AI6. Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συμφωνία ύψους 16,5 δισ. δολαρίων, η οποία θεωρήθηκε σημαντική επιτυχία για τον τομέα ημιαγωγών του νοτιοκορεατικού κολοσσού - έναν κλάδο που κατασκευάζει τσιπ για εξωτερικούς πελάτες.

