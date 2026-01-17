Ειδήσεις | Ελλάδα

ΕΛΑΣ: Σημαντικό χτύπημα στον παράνομο τζόγο - 2 συλλήψεις και κατάσχεση 21 υπολογιστών σε κατάστημα στην Κυψέλη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΑΣ: Σημαντικό χτύπημα στον παράνομο τζόγο - 2 συλλήψεις και κατάσχεση 21 υπολογιστών σε κατάστημα στην Κυψέλη
Ακόμη ένα καμουφλαρισμένο παράνομο μίνι καζίνο εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στην Αττική.

Ακόμη ένα καμουφλαρισμένο παράνομο μίνι καζίνο εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στην Αττική, σημειώνοντας μια νέα επιτυχία στη μάχη κατά του παράνομου τζόγου.

Ύστερα από έφοδο σε λέσχη στην Κυψέλη όπου διεξαγόταν παράνομα τυχερά παίγνια, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν δύο άτομα για παράβαση του νόμου περί παιγνίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε 65χρονη τη στιγμή που συμμετείχε σε τυχερό παίγνιο, καθώς και 45χρονη η οποία ήταν υπεύθυνη της λέσχης.

Διαπιστώθηκε ότι εν λόγω χώρος εξωτερικά δεν έφερε κάποια πινακίδα ή διακριτικό στοιχείο, η γυάλινη πρόσοψη ήταν καλυμμένη με φιμέ μεμβράνη και λειτουργούσε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

21 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 3 κάμερες

Ένα καταγραφικό μηχάνημα και χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά και ονόματα παικτών

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημόσιο: Χρωστάει 3,8 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους

Οι επαγγελματικές αποφάσεις του 2026 και οι αποτυχίες που λειτουργούν ως σκαλοπάτι για την περαιτέρω εξέλιξη

Πώς δε θα έχουμε ξανά μπλόκα (III): Φροντίδα στον αγροτουρισμό πριν σβήσουν τα χωριά

tags:
Τζόγος
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider