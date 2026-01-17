DW: Το ΝΑΤΟ δοκιμάζει το σύνολο των αντοχών του στην Ευρώπη

Η άσκηση Steadfast Dart 26 με 10.000 στρατιώτες σε Γερμανία και Ευρώπη δοκιμάζει ταχύτητα, αντανακλαστικά και συντονισμό των νατοϊκών δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Συμμετέχει και η Ελλάδα.

Μια από τις μεγαλύτερες νατοϊκές ασκήσεις των τελευταίων ετών και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη της χρονιάς, με την κωδική ονομασία Steadfast Dart 26, ξεκίνησε την Παρασκευή, αρχικά από τη Γερμανία και συγκεκριμένα στην Κάτω Σαξονία με τη συμμετοχή 10.000 στρατιωτών.

Αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο και έχει αρκετές τεχνικές ιδιαιτερότητες, που κρίνονται κομβικής σημασίας για να δοκιμαστούν στην πράξη τα αντανακλαστικά, η ταχύτητα και ο συντονισμός του συνόλου των νατοϊκών δυνάμεων σε ευρωπαϊκά εδάφη.

Σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση από το γερμανικό υπ. Άμυνας είναι μια σύνθετη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας και όχι απλώς μια άσκηση βασισμένη σε σενάρια επί χάρτου, που ξεκινά από τη Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τη Βαλτική Θάλασσα προκειμένου να δοκιμάσει τη λειτουργία όλων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών και μετακινήσεων στρατευμάτων για σενάριο ενδεχόμενης σύγκρουσης.

«Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Steadfast Dart 26 είναι ότι δεν βασίζεται σε κάποια θεωρητικό σενάριο εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η άσκηση είναι σχεδιασμένη και διεξάγεται ως στρατιωτική επιχείρηση για την βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ως επίδειξη αποτρεπτικής ικανότητας απέναντι σε πιθανούς επιτιθέμενους και για να καθησυχάσει τους νατοϊκούς συμμάχους ότι η Γερμανία λειτουργεί αξιόπιστα και βιώσιμα ως νατοϊκός εταίρος» αναφέρει το γερμανικό υπ. Άμυνας στην ιστοσελίδα του.

Πολυεπίπεδη στρατιωτική άσκηση

Η άσκηση Steadfast Dart 26 «επιδεικνύει την ικανότητα των νατοϊκών δυνάμεων να κινούνται γρήγορα από τον Νότο προς τον Βορρά και από τη Δύση προς την Ανατολή, δείχνοντας επίσης ότι το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο και συνολικά προετοιμασμένο» δήλωσε ο Ιταλός στρατηγός Νίκολα Μαντολέσι, ο οποίος έφθασε στη Γερμανία και έχει συντονιστικό ρόλο.

Στόχος μεταξύ άλλων είναι και η δοκιμή της νέας Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (ARF) και η δυνατότητα που έχει να αναπτυχθεί άμεσα σε περίπτωση κρίσης. Ειδικότερα η Steadfast Dart 26 περιλαμβάνει πολλά επιμέρους στάδια: από προσομοιώσεις καταστάσεων αιφνίδιας απειλής και άμεσης ενίσχυσης των στρατηγικών θέσεων της Συμμαχίας μέχρι ασκήσεις άμυνας εδάφους, ταχεία ενίσχυση των συνόρων και συνδυασμένες ασκήσεις ξηράς, αέρος, θάλασσας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης ασκήσεις προέλασης και κατάληψης θέσεων, επιχειρήσεις νύχτας, ενώ τεστάρεται και η«διαλειτουργικότητα», πώς δηλαδή μπορούν να συνεργαστούν διαφορετικοί «στρατοί», με διαφορετικά «δόγματα», εξοπλισμό και διαδικασίες. Επίσης η άσκηση περιλαμβάνει και τεστ διαχείρισης πιθανής ανθρωπιστικής κρίσης μεγάλων διαστάσεων.

Συμμετοχή και της Ελλάδας

Άλλες τοποθεσίες που περιλαμβάνει η άσκηση είναι κυρίως οι ευαίσθητες ακτές της Βαλτικής και ειδικά το Κίελο, που έχει αποκτήσει ειδικό βάρος για τις νατοϊκές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια.

Στην άσκηση συμμετέχουν συνολικά 11 κράτη: Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γερμανία, Τσεχία, Ισπανία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Βέλγιο και Ην. Βασίλειο, με στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό αλλά και ειδικές μονάδες για το διάστημα και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Δεν συμμετέχουν οι ΗΠΑ με ότι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό.

Συνολικά πάνω από 1.500 στρατιωτικά οχήματα λαμβάνουν μέρος, άρματα μάχης, εκτοξευτές πυραύλων, μαχητικά αεροσκάφη και 17 πλοία πολεμικού ναυτικού.

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία DW