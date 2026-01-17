Κύπρος: Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Αναφορές για τραυματίες

Ομάδα ατόμων συνεπλάκη στο κέντρο της πόλης, σε απόσταση 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία στη Λάρνακα καθώς στις 15:30 έπεσαν πυροβολισμοί, στην πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, στον καβγά ενεπλάκησαν Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί, ενώ εντοπίστηκε σε Νοσοκομείο ένας τραυματίας. Η Αστυνομία έχει πληροφορίες για τουλάχιστον άλλους 3 τραυματίες, τους οποίους προσπαθεί να εντοπίσει.

Οι πυροβολισμοί ακολούθησαν συμπλοκής προσώπων κάποια εκ των οποίο φαίνεται να έχουν τραυματιστεί. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση ανάμεσα σε περαστικούς οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία. Μάλιστα, το περιστατικό έγινε μπροστά σε ταχυφαγείο και καταστήματα.

Μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν πως είδαν ομάδα 15 προσώπων να πιάνονται στα χέρια και μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος έπεσαν οι πυροβολισμοί. Περίοικοι κάνουν λόγο για πρόκληση αναστάτωσης στην περιοχή.

Στην περιοχή έχουν αποκλειστεί αρκετοί δρόμοι, ενώ γύρο στις 18:00 το απόγευμα δόθηκε πίσω στην κυκλοφορία η Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου. Στο κέντρο της Λάρνακας είχαν σπεύσει ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, που παρέλαβαν αρκετά τεκμήρια ανάμεσα τους και ένα αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να ανήκει σε πρόσωπο που εμπλακεί στην άγριο συμπλοκή.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στην υπόθεση εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, οι ανακριτές της υπόθεσης βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενεπλάκησαν στον καυγά. Ακολούθως θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Πηγή: philenews.com