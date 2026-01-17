ΗΠΑ: Καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να σταματήσει κάθε επιθετική δράση μεταξύ Χαλεπίου και Ράκα

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τα συριακά στρατεύματα να σταματήσουν την προώθησή τους εναντίον πόλεων που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) προέτρεψε σήμερα τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να σταματήσουν κάθε επίθεση στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Χαλεπίου και της πόλης Αλ Τάμπκα στην επαρχία Ράκα, όπου αντιμετωπίζουν τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες καταγγέλλουν τον συριακό στρατό ότι παραβίασε τη συμφωνία αποχώρησης.

"Η σκληρή μάχη κατά" του Ισλαμικού Κράτους, στη βόρεια Συρία, "και η συνεχής στρατιωτική πίεση απαιτούν στενή συνεργασία μεταξύ των Σύρων εταίρων", γράφει η Centcom σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι μια "Συρία με ειρήνη είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής".

Στο μήνυμα, οι ΗΠΑ προτρέπουν τα συριακά στρατεύματα να σταματήσουν την προώθησή τους εναντίον πόλεων που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ