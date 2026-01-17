Χαρακόπουλος: Να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφεια

Ο γγ της της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, παραβρέθηκε στην εκδήλωση «Θεσσαλικά αποστάγματα"¨της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Μετρό του Συντάγματος.

«Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τη χαρά μου, γιατί παίρνει τη χροιά θεσμού αυτή η παρουσίαση των προϊόντων της θεσσαλικής γης, εδώ, στο Σύνταγμα. Στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας άρωμα Θεσσαλίας, θεσσαλικής γης. Πίσω από κάθε καραφάκι τσίπουρου ή ούζου, πίσω από κάθε φιάλη αποσταγμάτων, βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι κοπιάζουν, μοχθούν, βάζουν μεράκι, προσπάθεια. Πολλές φορές μπορεί να συναντούν δυσκολίες, να γονατίζουν, αλλά αυτό δεν τους πτοεί. Αντιθέτως, σηκώνονται όρθιοι και έτσι "χτίσανε" τα ονόματα, τις ετικέτες, τις 13 ετικέτες αποσταγμάτων της Θεσσαλίας, που σήμερα έχουμε τη χαρά να καμαρώνουμε ότι εκτίθενται, παρουσιάζονται, εδώ, στο Μετρό του Συντάγματος", ανέφερε στον χαιρετισμό του ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στην εκδήλωση «Θεσσαλικά αποστάγματα"¨της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Μετρό του Συντάγματος.

Στην εκδήλωση, όπου παρέστησαν, επίσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Θεσσαλός πολιτικός σημείωσε ότι «θα μπορούσαμε πολλά να πούμε με αφορμή και τον αναβρασμό που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο. Θέλω, όμως, να πω ότι οφείλουμε να επιμείνουμε, να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην ταυτότητα, στην ποιότητα των προϊόντων και στην πιστοποίηση αυτών, με στόχο την εξωστρέφεια. Πριν από λίγους μήνες, κύριε Περιφερειάρχα Θεσσαλίας, βρεθήκαμε στα Φάρσαλα για τη γιορτή χαλβά και σας είπα ότι, βεβαίως, είναι χρήσιμο στον τόπο μας να αναδεικνύουμε τα προϊόντα, αλλά κυρίως θα πρέπει να στοχεύουμε τις μεγάλες αγορές. Και καλό είναι, είχα πει αν μπορούμε να έχουμε μία ανάλογη, τέτοια παρουσίαση στην Αθήνα και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 'Αρα, πρώτον, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, περισσότερα κίνητρα επιβράβευσης στους παραγωγούς που παράγουν ποιοτικά προϊόντα, και επιπλέον πιστοποίηση αυτής της ποιότητας. Δεν αρκεί να ξέρουμε εμείς ότι είναι ποιοτικά - που είναι ποιοτικά - τα Θεσσαλικά προϊόντα, αλλά πρέπει να έχουν μια πιστοποίηση αναγνώρισης αυτής της ποιότητας. Και τέλος εξωστρέφεια, περισσότερες τέτοιες εκδηλώσεις όχι μόνο στο εσωτερικό, κυρίως στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα του απομονωτισμού είναι παρελθόν, θα πρέπει να είναι στραμμένη στο αύριο με ανοιχτούς ορίζοντες. Έτσι προόδευσε στο παρελθόν και έτσι θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε και στο μέλλον».

Ο κ.Χαρακόπουλος κατέληξε συγχαίροντας την Περιφέρεια για την πρωτοβουλία, όπως και τους συμμετέχοντες, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου και όλους τους ιδιώτες «που με τα προϊόντα τους μας κάνουν υπερήφανους».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ