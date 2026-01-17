Ειδήσεις | Διεθνή

Κίνα: Ετήσια αύξηση 5% κατέγραψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025

Newsroom
Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα ξεπέρασε για πρώτη φορά, τα 10 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 2025, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας (ΝΕΑ).

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της καταγράφηκε στα 10,4 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες την προηγούμενη χρονιά, με ετήσια αύξηση 5%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η αναφερόμενη κατανάλωση ηλεκτρικού φορτίου καθιστά την Κίνα, την πρώτη χώρα που ξεπέρασε το ορόσημο της ετήσιας κατανάλωσης των 10 τρισεκατομμυρίων κιλοβάτ, με το αναφερόμενο ηλεκτρικό φορτίο κατανάλωσης να είναι υπερδιπλάσιο από την ηλεκτρική κατανάλωση στις ΗΠΑ, αλλά και να ξεπερνάει τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, τη Ρωσία, αλλά και την Ιαπωνία, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΝΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κίνα
Ενέργεια
