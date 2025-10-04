Trastor: Χαρτοφυλάκιο 800 εκατ. και έσοδα 50 εκατ. το 2025 – Επενδυτικές κινήσεις και εκκρεμότητες

Χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 700 εκατ. ευρώ έχει η ΑΕΕΑΠ και με τις νέες κινήσεις «βλέπει» τα 800 εκατ. Ο στόχος για ετησιοποιημένα έσοδα 50 εκατ. φέτος. Ποιες επενδυτικές κινήσεις έγιναν, τι σχεδιάζει. Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου. Η εκκρεμότητα της ΑΜΚ.

Χαρτοφυλάκιο αξίας σχεδόν 700 εκατ. ευρώ κατείχε στο τέλος του πρώτου 6μήνου 2025 η Trastor ΑΕΕΑΠ, που ελέγχεται κατά σχεδόν 98% από την Τράπεζα Πειραιώς. Όπως αναφέρεται στην οικοδομική έκθεση, στις 30.06.2025, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ομίλου περιλάμβανε 64 ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 415 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία 697,332 εκατ. ευρώ.

Στην παρούσα περίοδο η ΑΕΕΑΠ προέβη στην αγορά 2 νέων ακινήτων συνολικής αξίας κτήσης 9,846 εκατ.. Επίσης, επενδύθηκε ποσό ύψους 6,135 εκατ.. στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος ανέγερσης 1 ακινήτου και αναβάθμισης άλλων 2, συνολικού προϋπολογισμού 23,1 εκατ. ευρώ. Από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες στις 30.06.2025 προέκυψαν κέρδη ύψους 9,153 εκατ.., έναντι 11.683 εκατ. στις 30.06.2024.

Μετά την 30 Ιουνίου 2025, η TRASTOR ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της με την ολοκλήρωση μίας εξαγοράς και συνεχίζει σταθερά προς την επίτευξη σημαντικής ανάπτυξης έως το τέλος της χρήσης. Ειδικότερα, στις 31.07.2025 ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 100% των μετοχών εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια σύγχρονου κτηρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο, πλήρως μισθωμένο σε διεθνή όμιλο, αναμένεται να λάβει πράσινη πιστοποίηση LEED. Ως το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση του 100% των μετοχών εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια κέντρου logistics στον Ασπρόπυργο, βάσει προσυμφώνου που είχε υπογραφεί τον Μάιο 2024. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα κέντρα εμπορικής αποθήκευσης και διανομής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ. Με αυτές τις συναλλαγές, η αξία του χαρτοφυλακίου της TRASTOR αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατ. έως το τέλος της χρήσης, ενώ τα ετησιοποιημένα έσοδα σε επίπεδο ομίλου αναμένεται να προσεγγίσουν τα 50 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Trastor έχει λάβει και απόφαση για ΑΜΚ έως 120 εκατ. ευρώ που είχε μεταφερθεί για το φθινόπωρο, ωστόσο, μένει να φανεί αν ο βασικός μέτοχος «πατήσει το κουμπί» αλλά και πότε θα το πράξει, με στόχο τη διεύρυνση του free float και τη στήριξη των επενδύσεων. Η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, υπό τον CEO κ. Τάσο Καζίνο, εκτιμούσε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρίας θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την ΑΜΚ 120 εκατ. και τη μόχλευση κεφαλαίων (πιθανότατα αντίστοιχου ύψους). Πλην όμως, αναμένονται αποφάσεις σε μια περίοδο στην οποία αρκετές εισηγμένες άντλησαν κεφάλαια, ενώ πάντα υπάρχει και το θέμα του discount που εξετάζουν οι εταιρείες.

Τι «βλέπει» για την αγορά

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, «η ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα σε καλές (prime) τοποθεσίες παρέμεινε ισχυρή, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των τιμών και συμπίεση των αποδόσεων. Ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρείται για σύγχρονα γραφεία, εμπορικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, καθώς και για logistics parks και ξενοδοχειακές μονάδες. Η τάση για βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές ενισχύεται, καθώς η διαθεσιμότητα νέων χώρων υψηλών προδιαγραφών παραμένει περιορισμένη. Η έλλειψη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των μισθωμάτων για νεόδμητα και πιστοποιημένα ακίνητα, ενώ τα παλαιότερα κτήρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής και ανταγωνισμού.

Οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το υπόλοιπο του έτους. Η αναμενόμενη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και οι σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω τη ζήτηση και να διατηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Ειδικά για την αγορά εμπορικών αποθηκών (logistics), η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω, με τις τιμές ενοικίασης να προβλέπεται να αυξηθούν. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ενισχύει τη δυναμική της ως περιφερειακού διαμετακομιστικού κόμβου. Υποδομές όπως το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο και η αναβάθμιση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας.

Παρά τις θετικές συνθήκες, η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως το αυξημένο κόστος κατασκευής και η περιορισμένη διαθεσιμότητα γης σε κεντρικές αστικές τοποθεσίες. Η αναβάθμιση παλαιότερων κτιρίων αποτελεί αναγκαία διαδικασία προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στα σύγχρονα πρότυπα και ανάγκες, απαιτώντας επενδύσεις που ενισχύουν τη μελλοντική τους αξία και εμπορικότητα».

Η ΑΕΕΑΠ παραμένει προσηλωμένη σε επιλεκτικές αγορές και στοχευμένες αναβαθμίσεις υφισταμένων ακινήτων της. Με επιλεκτικές εξαγορές, ενεργή διαχείριση και αναβαθμίσεις εμβληματικών ακινήτων σύμφωνα με τα πρότυπα βιωσιμότητας, η TRASTOR συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ποιοτικών γραφείων και logistics, έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους ακινήτων στη Νότια Ευρώπη.

Τα οικονομικά μεγέθη

Όπως προ ημερών ανακοίνωσε η εισηγμένη, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €19,2 εκατ. έναντι €14,3 εκατ., αυξημένα κατά 34,5%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €14,5 εκατ. έναντι €10,3 εκατ., αυξημένα κατά 39,9%. Τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (EPRA Earnings) ανήλθαν σε €3,2 εκατ. έναντι €0,7 εκατ., αυξημένα κατά 374,2%. Οι επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε €697,3 εκατ. έναντι €670,5 εκατ. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €733,0 εκατ. έναντι €730,4 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €390,8 εκατ. έναντι €385,3 εκατ. Ο δείκτης LTV ανήλθε σε 47,1% από 49,3%. Η Εσωτερική Λογιστική Αξία της Μετοχής (NAV/Μετοχή) ανήλθε σε €1,597 από €1,575. Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους για το πρώτο εξάμηνο του 2024 ανήλθαν σε κέρδη € 12.347 χιλ., έναντι κερδών € 12.356 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30.06.2025, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε € 16.884 χιλ., έναντι € 40.716 χιλ. στις 31.12.2024. Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2025, προ εξόδων εκδόσεως δανείων και υποχρεώσεων μισθώσεων ενσώματων ακινήτων, ανήλθαν σε € 327.090 χιλ., έναντι € 329.329 χιλ. στις 31.12.2024.

Οι συμφωνίες και οι κινήσεις

Κατά το Α’ Εξάμηνο, η Εταιρεία προχώρησε σε στρατηγικές κινήσεις ενίσχυσης και αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της:

Απόκτηση δύο ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, ένα κτήριο γραφείων στους Αμπελόκηπους και ένα εμπορικό κατάστημα πλησίον της Πλατείας Συντάγματος, έναντι συνολικού κόστους €9,8 εκατ., ενισχύοντας την παρουσία της στον πιο δυναμικό εμπορικό κόμβο της πόλης.

Ολοκλήρωση κατασκευής κτηρίου γραφείων στο Μαρούσι, με επενδύσεις ύψους €4,0 εκατ. κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Η πλειονότητα των μισθώσιμων χώρων έχει ήδη εκμισθωθεί, διασφαλίζοντας άμεσα έσοδα.

Αναβαθμίσεις χαρτοφυλακίου: Εργασίες ανακαίνισης ύψους €2,1 εκατ., σε εμβληματικά κτήρια γραφείων στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας 94, και Ηρακλείτου 7 στο Κολωνάκι, αναβαθμίζοντάς τα ακίνητα πλήρως σύμφωνα με τα πρότυπα βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Στις 01.08.2025 προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας αγοράς του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΣΑΛΕΡΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδιοκτήτριας ενός πολυώροφου κτηρίου γραφείων υψηλών προδιαγραφών συνολικής επιφάνειας 5.976 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου 11-13 στην Αθήνα. Το ακίνητο, είναι πλήρως μισθωμένο και αναμένεται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο LEED.

Εντός του 1ου εξαμήνου ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και η μερική μίσθωση κτηρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας 10.013 τ.μ. επί των οδών Αμαρουσίου Χαλανδρίου 34 & Χειμάρρας 9 στο Μαρούσι. Παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης για το κτήριο γραφείων επί της οδού Ηρακλείτου 7 στο Κολωνάκι και της εμπορικής αποθήκης στη θέση Ξεροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Τα συγκεκριμένα έργα, όπως και οι εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 94 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της απόκτησης εταιρείας η οποία έχει αναπτύξει υπερσύγχρονο κέντρο εμπορικής αποθήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο για την οποία έχει υπογραφεί προσύμφωνο, αναμένεται να προσδώσουν σημαντική αύξηση τόσο στα έσοδα από μισθώματα όσο και στην αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.