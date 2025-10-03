Intralot: «Κλείδωσε» στα 1,10 ευρώ η ΑΜΚ - Στο 75% - 25% η κατανομή

Υψηλό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε τόσο από ξένα, όσο και από εγχώρια χαρτοφυλάκια, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, με την τιμή να «κλειδώνει» στα 1,10 ευρώ, με σχεδόν τρεις φορές υπερκάλυψη και την κατανομή να διαφοροποιείται μεταξύ ξένου και ελληνικού βιβλίου.

Αντί για το 79% των νέων μετοχών που προορίζονταν να κατανεμηθούν, μέσω accelerated book building στου ξένους επενδυτές (προνομιακή μεταχείριση) και το υπόλοιπο 21% μέσω τη δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, η ποσόστωση διαμορφώθηκε στο 75% - 25%. Η εταιρεία φαίνεται να αντλεί 420 εκατ. ευρώ - στη βάση κατανομής - με περί τα 315 εκατ. ευρώ να τοποθετούνται από ξένους και ειδικούς επενδυτές και περί τα 105 εκατ. ευρώ οι Έλληνες.

Βέβαια, η κατά προτεραιότητα κατανομή δεν αντισταθμίζει στου σύνολο του το dilution των υφιστάμενων μετόχων καθώς θα εκδοθούν επιπρόσθετες 873 εκατ. νέες μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν στη Bally’s ως μέρος του τιμήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχήμα των αναδόχων, η πλευρά του Σωκράτη Κόκκαλη συμμετείχε στην ΑΜΚ με 25 εκατ. ευρώ, δαιτηρώντας ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 10%, ενώ δυναμικό παρών έδωσαν και Έλληνες εφοπλιστές, όπως ο Γιώργος Μουνδρέας. Στο ξένο βιβλίο συμμετείχαν αμοιβαία των BlackRock, Norges και άλλων ενισχύοντας της ποιότητα του βιβλίου. Ο κλάδος έχει μεγαλύτερη απεύθυνση σε hedge funds και υπό αυτό πρίσμα συμμετείχαν πιο ενεργά στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Ανάδοχοι στη διεθνή έκδοση (κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και κοινοί ανάδοχοι) ήταν η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft και η Jefferies GmbH, ενώ τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα «έτρεξαν» οι Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, Optima, CrediaBank (συνδιαχειριστές).

Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας προβλέπεται δανεισμός 1,51 δισ. ευρώ, ενώ από την ΑΜΚ αντλούνται περί τα 420 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί με μετρητά το τίμημα (1,53 δισ. ευρώ) που προβλέπει η συμφωνία εξαγοράς του τμήματος International Interactive Business της Bally’s, να αναχρηματοδοτηθεί δανεισμός 251,9 εκατ. ευρώ και να πληρωθούν τα έξοδα της συναλλαγής,ύψους 110 εκατ. ευρώ.

Η νέα Intralot θα ξεκινήσει με καθαρό δανεισμό, που αντιστοιχεί σε περίπου 3,2x τα pro forma EBITDA, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι το 95% των EBITDA θα μετατρέπεται σε ελεύθερες ταμειακές ροές. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA να υποχωρήσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα σε 2,5x, με την εταιρεία να διανέμει παράλληλα μέρισμα.