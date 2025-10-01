BlackRock: Κοντά σε εξαγορά μαμούθ της AES έναντι 38 δισ. δολ.

Η Global Infrastructure Partners, θυγατρική της BlackRock, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορές υποδομών όλων των εποχών, εκείνη του αμερικανικού ομίλου AES έναντι 38 δισ. δολ., σύμφωνα με τους FInancial Times που επικαλούνται άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα

Η GIP, πρωτοπόρος στις εξειδικευμένες εξαγορές υποδομών, είναι έτοιμη να εξαγοράσει την AES μέσα στις επόμενες ημέρες, ανέφεραν οι πηγές που μίλησαν τους FT. Η GIP κατέχει μερίδια στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και σε μεγάλα δίκτυα αγωγών στις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία θα αποτιμήσει την AES σε περίπου 38 δισ. δολ., συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων χρεών της, ανέφεραν οι πηγές. Πρόσθεσαν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο ενδέχεται να μην καταλήξουν σε συμφωνία.

Η AES, μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες κοινής ωφέλειας στις ΗΠΑ, κατέχει και λειτουργεί σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη τη Αμερική και σε 13 άλλες χώρες.

Έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή ενέργειας σε κέντρα δεδομένων που ανήκουν σε τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Microsoft, η Meta και η Alphabet.

Μετοχή, ΑΠΕ και Τραμπ

Μετά την είδηση η μετοχή της AES ενισχύεται σχεδόν 10% πριν το άνοιγμα της Wall Street. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο έχει υποχωρήσει περισσότερο από 30%, με τους επενδυτές να έχουν απομακρυνθεί από την εταιρεία λόγω της εστίασής της στις ΑΠΕ, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατήργησε τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την πράσινη ενέργεια.

Η AES έχει χρέος 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη μητρική της εταιρεία. Η κεφαλαιοποίηση της ανέρχεται σε 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που σημαίνει πως η αξία της να ανέρχεται άνω των 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Καθώς η ενέργεια που απαιτείται για την τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης ενέργειας, τα μεγάλα funds υποδομών έχουν επικεντρωθεί στην ανάγκη για data center μεγαλύτερης χωρητικότητας. Εταιρείες όπως η Meta και η Oracle εργάζονται επίσης σε δικά τους έργα κέντρων δεδομένων που χρηματοδοτούνται με δάνεια.

Η BlackRock απέκτησε την GIP πέρυσι για 12,5 δισ. δολ. και τώρα διαχειρίζεται σχεδόν 200 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους εξειδικευμένους ομίλους επενδύσεων σε υποδομές παγκοσμίως.

Η GIP έχει ιστορικό στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Πέρυσι, σύναψε συμφωνία 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας κοινής ωφέλειας Allete.

Τον Ιούλιο, το Bloomberg ανέφερε ότι η AES εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξαγορά από εταιρείες όπως η GIP και η Brookfield.