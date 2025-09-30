Τα IQOS στα καταστήματα Κωτσόβολος - Στρατηγική συνεργασία με Παπαστράτος

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Κωτσόβολος συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο της ως κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας.

Η Κωτσόβολος εμπλουτίζει την προϊοντική της γκάμα με τα IQOS, τα καινοτόμα προϊόντα για τους ενήλικους καταναλωτές της Philip Morris International (PMI), τα οποία διατίθενται ήδη σε περισσότερα από 60 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με το δίκτυο διάθεσης να διευρύνεται διαρκώς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διάθεση των προϊόντων IQOS πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Κωτσόβολος με την Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International (PMI), που στόχο έχει την παροχή τεχνολογικά εξελιγμένων και υπεύθυνων επιλογών στους ενήλικους καταναλωτές, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις.

Επισημαίνεται, πως μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Κωτσόβολος συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο της ως κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας, καθώς προσφέρει από τα καθιερωμένα προϊόντα τεχνολογίας μέχρι και εξειδικευμένες προτάσεις που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες, με έμφαση στην υπευθυνότητα απέναντι στον καταναλωτή.

Η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία μη καιόμενων προϊόντων στην Ελλάδα, με το εργοστάσιό της να αποτελεί μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, ένα από τα πρώτα καινοτόμα προϊόντα της PMI. Η τεχνολογία IQOS είναι διαθέσιμη σε 97 χώρες, την έχουν επιλέξει περίπου 41,5 εκατομμύρια ενήλικοι καταναλωτές παγκοσμίως και περισσότεροι από 750.000 στην Ελλάδα. Η συνεργασία της Παπαστράτος με την Κωτσόβολος ενισχύει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα των καινοτόμων προϊόντων της, προσφέροντας με υπευθυνότητα στους ενήλικους καταναλωτές προηγμένες εναλλακτικές λύσεις.

«Με σταθερή επένδυση σε τεχνολογία, εμπειρία και διευρυμένο δίκτυο, η Κωτσόβολος φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά στον σύγχρονο καταναλωτή, με καινοτόμα προϊόντα που δεν σταματούν να εξελίσσονται, όπως και ο κόσμος γύρω μας, καλύπτοντας κάθε του ανάγκη», καταλήγει η ανακοίνωση.