Θετικό τελείωμα στον Σεπτέμβριο για τις ευρωαγορές

Οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό των μεγαλύτερων οικονομιών της περιοχής και τις νέες αποφάσεις Τραμπ για δασμούς.

Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν την τελευταία μέρα του μήνα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό των μεγαλύτερων οικονομιών της περιοχής και την απόφαση του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας, επίπλων μπάνιου και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία από 14 Οκτωβρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,47% στις 558,14 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 σκαρφάλωσε 0,36% στις 5.526 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,57% στις 23.879 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,19% στις 7.895 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 πρόσθεσε 0,46% στις 9.342 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε κέρδη 0,3% στις 42.682 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με +1,08% στις 15.481 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Pandora διολίσθησε 2,61% στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, μετά την ανακοίνωση του κολοσσού των κοσμημάτων ότι ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Alexander Lacik, θα αποσυρθεί τον Μάρτιο, με την Chief Marketing Officer της εταιρείας, Berta de Pablos-Barbier - πρώην στέλεχος της LVMH - να αναμένεται να τον αντικαταστήσει.

Από την άλλη, η μετοχή της Lufthansa έχασε 7,1% στο Χρηματιστήριο της Γερμανίας, αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι θα απολύσει 4.000 εργαζόμενους.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιτάχυνε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, γεγονός που ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,4% τον Σεπτέμβριο, από 2,1% τον Αύγουστο, λόγω των πιέσεων στο κόστος υπηρεσιών και μιας μικρότερης πτώσης στην ενέργεια από ό,τι είχε παρατηρηθεί πριν από ένα χρόνο, όπως ανέφερε η γερμανική στατιστική υπηρεσία την Τρίτη. Το αποτέλεσμα είναι πάνω από τη μέση πρόβλεψη 2,2% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Στην Γαλλία, ο πληθωρισμός επιτάχυνε τον Σεπτέμβριο, λόγω των των πιέσεων που καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών και των μικρότερων μειώσεων των τιμών ενέργειας, ωστόσο παρέμεινε πολύ χαμηλότερα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν τον Σεπτέμβριο, μετά από αύξηση 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση στο 1,3%.

Και στην Ιταλία ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την αύξηση 1,6% του προηγούμενου μήνα λόγω των τιμών των τροφίμων και των ποτών. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει 1,7% για τον ιταλικό πληθωρισμό.

Την Τετάρτη, θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη, με τους αναλυτές να αναμένουν αύξηση στο 2,2%, υπερβαίνοντας τον στόχο του 2% που είχε προηγουμένως καταφέρει να πιάσει.