Λαγκάρντ: Περιορισμένοι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και προς τις δύο κατευθύνσεις

Καθησυχαστική για το outlook του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη εμφανίστηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν σοβαρές απειλές. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Καθησυχαστική για το outlook του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη εμφανίστηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν σοβαρές απειλές. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση.

«Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένοι και προς τις δύο κατευθύνσεις», ανέφερε η Λαγκάρντ την Τρίτη σε ομιλία της. «Με τα επιτόκια πολιτικής στο 2%, βρισκόμαστε σε καλή θέση να ανταποκριθούμε, εάν οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό μεταβληθούν ή αν προκύψουν νέοι κραδασμοί που απειλούν τον στόχο μας».

Οι δηλώσεις της ενισχύουν την άποψη ότι η ΕΚΤ δεν βιάζεται να μειώσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού, έχοντας ήδη μειώσει στο μισό το επιτόκιο καταθέσεων μέσα σε έναν χρόνο και επιβλέποντας μια οικονομία που διατήρησε την ανάπτυξή της παρά την εμπορική καταιγίδα που προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε καλή θέση, αλλά αυτή η θέση δεν είναι δεδομένη», υπογράμμισε η Λαγκάρντ σε συνέδριο νομισματικής πολιτικής στο Ελσίνκι. «Το καθήκον μας είναι να τη διατηρήσουμε με ευελιξία, ταπεινότητα και σταθερή προσήλωση στα δεδομένα».

Προς το παρόν, οι υψηλότεροι δασμοί δεν έχουν σημαντική επίδραση στις τιμές στην Ευρωζώνη των 20 χωρών, δήλωσε η Λαγκάρντ, αν και ανέφερε ότι μια αναζωπύρωση τέτοιων εντάσεων περιλαμβάνεται στους «περιορισμένους» καθοδικούς κινδύνους, ενώ στους ανοδικούς κινδύνους συγκαταλέγεται η αύξηση των κρατικών δαπανών στην Ευρώπη.