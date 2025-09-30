Διήμερο έντονης κακοκαιρίας στη χώρα: Η μέρα που θα «χτυπήσει» την Αττική

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στη νεότερη πρόγνωσή του, ανέφερε πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική, κυρίως από το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10).

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης μέχρι την Παρασκευή θα «εκδηλωθεί» στη χώρα το οργανωμένο σύστημα από την Ιταλία, με τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας να γίνονται έκδηλα αρχικά στη δυτική Ελλάδα και εν συνεχεία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Όπως μεταδίδει το reader.gr, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στη νεότερη πρόγνωσή του, ανέφερε πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική, κυρίως από το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10).

«Η Αττική, μέσα στην Πέμπτη, θα δεχθεί έναν «πυρήνα καταιγίδων», αλλά θα το βλέπουμε όσο περνάει η ώρα. Μπορεί να δεχθεί και γραμμή λαίλαπας, δηλαδή μία ευθεία γραμμή καταιγίδων η οποία θα περάσει από πάνω της» ξεκαθάρισε ο μετεωρολόγος συνιστώντας ψυχραιμία.

Σε κλοιό 48ωρης κακοκαιρίας από την Πέμπτη η χώρα

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, με τους μετεωρολόγους και δη τον Γιώργο Τσατραφύλλια να κάνουν λόγο για «κακοκαιρία τύπου Π», η οποία θα φέρει και χιόνια.

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10» ανέφερε ο κ. Τσατραφύλλιας.

«Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις» ξεκαθάρισε, με τη σειρά, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς.

Συγκεκριμένα αναμένονται: