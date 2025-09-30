Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ρωσία απελαύνει Αυστριακό διπλωμάτη ως αντίποινα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ρωσία απελαύνει Αυστριακό διπλωμάτη ως αντίποινα
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, ο Ρώσος διπλωμάτης έχει ήδη εγκαταλείψει την Αυστρία μετά την απέλασή του.

Η Ρωσία θα απελάσει έναν Αυστριακό διπλωμάτη μετά την απόφαση της Βιέννης να απελάσει έναν Ρώσο διπλωμάτη, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, ο Ρώσος διπλωμάτης έχει ήδη εγκαταλείψει την Αυστρία μετά την απέλασή του.

«Παραδοσιακά απαντούμε σε όλες αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Η αυστριακή πλευρά έχει ήδη ενημερωθεί για τα δικά μας αντίμετρα. Σύντομα ένας από τους Αυστριακούς διπλωμάτες του ίδιου βαθμού θα εγκαταλείψει την Ρωσία» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η Κίμπερλι - Έρχονται προσλήψεις και ανταμοιβές - Ο άγνωστος κ. Σαράκης - Το μάθημα του Μωραΐτη

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

tags:
Απέλαση
Ρωσία
Αυστρία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider