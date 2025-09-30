Η Ρωσία απελαύνει Αυστριακό διπλωμάτη ως αντίποινα

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, ο Ρώσος διπλωμάτης έχει ήδη εγκαταλείψει την Αυστρία μετά την απέλασή του.

Η Ρωσία θα απελάσει έναν Αυστριακό διπλωμάτη μετά την απόφαση της Βιέννης να απελάσει έναν Ρώσο διπλωμάτη, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το υπουργείο Εξωτερικών.

«Παραδοσιακά απαντούμε σε όλες αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Η αυστριακή πλευρά έχει ήδη ενημερωθεί για τα δικά μας αντίμετρα. Σύντομα ένας από τους Αυστριακούς διπλωμάτες του ίδιου βαθμού θα εγκαταλείψει την Ρωσία» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ