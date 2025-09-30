Αγορές | Commodities

Reuters: Ο OPEC+ θα εξετάσει μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής για τον Νοέμβριο

Newsroom
Ωστόσο, οι πηγές τόνισαν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Μία μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 411.000 βαρέλια την ημέρα για τον Νοέμβριο είναι πιθανό να εξετάσει ο OPEC+ στην συνεδρίασή του την επόμενη Κυριακή σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, προκειμένου να ενθαρρύνει το γκρουπ να προσπαθήσει να ανακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο OPEC+ έχει ανατρέψει την προηγούμενη στρατηγική του για μείωση της παραγωγής και έχει ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά περισσότερο από 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ή κατά περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, για να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς και μετά από πιέσεις του Τραμπ για μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μία αύξηση κατά 411.000 βαρέλια την ημέρα θα είναι τριπλάσια από την αύξηση κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα που αποφασίστηκε τον Οκτώβριο.

Τρίτη πηγή ανέφερε στο Reuters, ότι η αύξηση θα μπορούσε να φτάσει και τα 500.000 βαρέλια ανά ημέρα για τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, οι πηγές τόνισαν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.


tags:
Πετρέλαιο
OPEC

