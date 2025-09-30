Παΐρης: Στα 5,7 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α' εξάμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το α' εξάμηνο της χρήσης του 2025 παρουσίασε η «Ε. Παΐρης Ανώνυμος, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών».

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το α' εξάμηνο της χρήσης του 2025 παρουσίασε η «Ε. Παΐρης Ανώνυμος, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών».

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθε σε 4.885.759,92 ευρώ έναντι 5.114.234,30 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου (Α΄ εξάμηνο 2024), παρουσιάζοντας ήπια μείωση της τάξεως του 4,5%. Η μείωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους εποχικής διακύμανσης της δραστηριότητας και δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 168.641,31 ευρώ έναντι 296.531,09 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία 79.775,44 ευρώ έναντι ζημίας 49.372,15 ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 76.177,64 ευρώ έναντι ζημίας 45.458,74 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρέμειναν θετικές, ανερχόμενες σε 566.118,18 ευρώ έναντι 906.430,48 ευρώ το α΄ εξάμηνο 2024, γεγονός που καταδεικνύει την επάρκεια λειτουργικής ρευστότητας.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5.762.352,24 ευρώ έναντι 5.963.425,18 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδος 35.559,01 ευρώ έναντι κέρδους 150.299,42 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2024. Η θυγατρική «EPSH ΑΒΕΕ» συνέχισε την κερδοφόρα της πορεία, ενισχύοντας τη θετική συμβολή της στον Όμιλο.

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025, η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώθηκε:

στη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής,

στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό,

στην εξυγίανση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης με ισορροπημένη διαχείριση δανειακών υποχρεώσεων.

Παρά το αυξημένο κόστος ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις, η Εταιρεία και ο Όμιλος διατήρησαν θετική λειτουργική κερδοφορία και επαρκή ρευστότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Η στρατηγική για το Β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως επικεντρώνεται στη διατήρηση σταθερής πορείας ανάπτυξης, στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας.