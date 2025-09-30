Space Hellas: Στα 72 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος τζίρος στο εξάμηνο - Αμετάβλητα τα EBITDA

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το α' εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 72,0 εκατ. ευρώ, έναντι 78,9 εκατ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας μείωση 8,9%.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το α' εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 72,0 εκατ. ευρώ, έναντι 78,9 εκατ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας μείωση 8,9%. Στον αντίποδα, τα μεικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 15,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2024, ενώ το EBITDA διατηρήθηκε σε 9,3 εκατ. ευρώ όπως και το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2025 έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2024 και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2025 έναντι 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 56,8 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2025, έναντι 66,5 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 14,6% ενώ το EBITDA ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το α' εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το 2024 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 14,8% και 7,7% αντίστοιχα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν θετικές κατά 9,2 εκατ. ευρώ και διοχετεύτηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, σε μείωση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου κατά 7 εκατ. ευρώ ή 9%. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε -2,9 εκατ. ευρώ και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε -9 εκατ. ευρώ αποτυπώνοντας την μείωση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου.

Για το τέλος του έτους η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει, όπως έχει ήδη επικοινωνηθεί, σε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας μετά φόρων, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού δανεισμού. Ο κύκλος εργασιών του δευτέρου εξαμήνου αναμένεται αυξημένος, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Space Hellas κ. Σπύρος Μανωλόπουλος, δήλωσε: «Ο ‘Ομιλος Space Hellas επί σειρά ετών έχει ενισχύσει τη θέση του στην αγορά και υλοποιεί σημαντικά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας με ορίζοντα υλοποίησης που επεκτείνεται πέραν και του 2026. Παράλληλα, διεκδικεί νέα έργα και δραστηριότητες αξιοποιώντας τις δυνατότητες των εταιρειών του Ομίλου, SingularLogic, SenseOne, Web-IQ, AgroApps και Mobics, διαμορφώνοντας προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη και υπεραξίες. Οι προοπτικές για το Β’ εξάμηνο του έτους ακολουθούν τις τάσεις των προηγούμενων ετών στα επίπεδα τζίρου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της κερδοφορίας, που δεν αποτυπώθηκε στο Α’ εξάμηνο».