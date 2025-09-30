Στο ΣτΕ την Τετάρτη η συνταγματικότητα ή μη του Master Plan του λιμένα Πειραιώς

Στην επταμελή σύνθεση του E΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναμένεται να συζητηθεί αύριο μια σειρά υποθέσεων, στις οποίες προσβάλλεται, μεταξύ άλλων, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, καθώς και εκατό και πλέον κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, το Προεδρικό Διάταγμα από 19.1.2023, με το οποίο εγκρίθηκε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα Πειραιώς, καθώς και άλλες αποφάσεις που αφορούν, ιδίως, την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων βελτίωσης και επέκτασης του λιμανιού, μεταξύ των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κ.λπ.

Στην επταμελή σύνθεση του E΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναμένεται να συζητηθεί αύριο μια σειρά υποθέσεων, με εισηγητές τους συμβούλους Επικράτειας Χρήστο Λιάκουρα, Χριστίνα Μπολόφη και Δημήτρη Βανδώρο, στις οποίες προσβάλλεται, μεταξύ άλλων, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, καθώς και εκατό και πλέον κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, το Προεδρικό Διάταγμα από 19.1.2023, με το οποίο εγκρίθηκε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα Πειραιώς, καθώς και άλλες αποφάσεις που αφορούν, ιδίως, την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων βελτίωσης και επέκτασης του λιμανιού, μεταξύ των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κ.λπ.

Οι υποθέσεις αυτές θα συζητηθούν μετά αφενός της υπ΄ αριθμ. 547/2022 αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ότι πριν την εκπόνηση του master plan του λιμένα Πειραιώς έπρεπε να έχει προηγηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση με την έγκριση σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφετέρου του υπ' αριθμόν 154/2022 πρακτικού του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με το οποίο το δικαστήριο γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του master plan του λιμένα Πειραιώς και έκρινε το τελευταίο νόμιμο με παρατηρήσεις.

Το ΣτΕ καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, ως προς την πληρότητα και την επάρκεια της, συνοδεύουσας το προσβαλλόμενο ΠΔ, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ως προς την εκτίμηση των επιπτώσεων από τον κυκλοφοριακό φόρτο, κ.λπ.) και συνακόλουθα, ως προς το εάν η τελευταία πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, ενώ καλείται να αποφασίσει εάν το προσβαλλόμενο ΠΔ παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς, κατά τους προσφεύγοντες αυτό: 1) προβαίνει σε ευκαιριακή και αποσπασματική ανάπτυξη του λιμένος Πειραιώς χωρίς προηγούμενο ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, 2) επιδεινώνει τους όρους διαβίωσης των κατοίκων των παραλιμένιων περιοχών και 3) δεν προστατεύει επαρκώς το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Επίσης, το ΣτΕ καλείται να αποφανθεί, εάν η διαβούλευση που προηγήθηκε της έκδοσης του προσβαλλόμενου ΠΔ ήταν σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο και τη σύμβαση του Aarhus, αλλά και να κρίνει εάν η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έτους 2023 είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και της σύμβασης του Aarhus και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, καλείται να αποφανθεί, εάν η προηγηθείσα διαδικασία διαβούλευσης και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πληρούσαν τις απαιτήσεις αυτών, εάν η διοίκηση όφειλε να είχε προβεί σε προκαταρκτικό περιβαλλοντικό έλεγχο (screening) και προηγούμενη ειδική οικολογική αξιολόγηση, δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται πλησίον περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και εάν προστατεύονται επαρκώς το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και το τοπίο της Πειραϊκής Χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ